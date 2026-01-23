升空機關出事了！王心凌唱到一半衝下台 「不可能冒這個險」

【緯來新聞網】王心凌今（23日）起一連兩天在台北小巨蛋舉辦《SUGAR HIGH 2.0》世界巡迴演唱會最終站演出，原本特地全新打造「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」，將乘坐全新裝置升空環繞小巨蛋，沒想到機器突然故障，導致無法順利有此驚喜，但不想讓歌迷失望的她，在演出尾聲親自向所有人坦承一切，且非常有誠意用雙腳走了全場，連搖滾區間的鄉間小路都走進去，可見王心凌總把粉絲的體驗擺第一。

王心凌（中）盡力補救演唱會發生的突發狀況。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

廣告 廣告

王心凌在點歌環節結束後，向台下萬名粉絲說：「其實今天台上發生一些狀況，很考驗我們大家的默契，本來我們準備了一個環場的吊台，我相信這邊有一些人可能有發現，可是現場就是這樣，如果這個中央的這個機器，它如果有一點點不夠安全，我們就不可能去讓大家一起冒這個風險。」



其實當她演唱到〈往幸福出發吧〉就應該在吊台上升起 ，「但是我不知有很多人發現嗎？那我想要給我的工作夥伴們、舞者們掌聲鼓勵，剛才的過程中，其實我們導演組、旁邊的工作人員都非常忙，我的耳朵的監聽一直有在跟我迴饋。因為我們還是希望能夠在時間內，能夠把這個吊台呈現給你們，所以他們一直在搶救，所以我也一直在拿捏時間，但是有一點點可惜，搶救的過程中，機器還是沒辦法安全的啟動，我真的不可能讓大家陪我一起冒這個風險」。



但為了歌迷準備的歌單，王心凌一首也不想漏掉，決定親自走下舞台，「我還是想要很靠近，可能就是沒有吊台了 ，但是我，還是想要靠近你們，我想下去走完、唱完這些歌，靠近你們好不好？那你們答應我在座位上坐好，這真的是臨時狀況，我很想跟你們靠近」，台下歌迷也都能體諒大喊：「沒事！沒事！」而這就是現場演出最迷人的地方，她也笑說：「我覺得你們很幸運欸，這環場的歌有點重複，就當驚喜小禮物！」

王心凌演唱會機關臨時出問題。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

更多緯來新聞網報導

莫允雯碰上職場性騷擾 鄭人碩神救援獻紳士之吻

陳漢典曝小S神美狀態！2周前才見到沈玉琳「氣色不好」