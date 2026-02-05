升等4人房竟有「封印床」？業者：加價才給睡

生活中心／李筱舲報導



台灣國旅費用高昂一直引發民怨，網路上更用「沒錢人才出國」來諷刺國旅現狀。近日一間飯店因「分床收費」的規定引發網友爭議。有網友發文指出，日前預訂該飯店雙人房，進房後發現雖被升等為兩床房型，但其中一張床上竟擺放告示「使用此床需額外付費」，讓原PO相當傻眼。文章曝光引發眾多網友熱議。





他進房驚見「封印床」！升等4人房「看得到睡不到」業者：加價才給睡

一名網友發文指出，自己近日遇到飯店多一張床要加價才給用的狀況。（圖／翻攝自臉書粉專《好想住飯店》）

進房驚見「封印床」！加睡竟要另外付費網怒了

一名網友在臉書社團「好想住飯店」發文指出，自己預訂的房型原為單床雙人房，進到房內發現放了2張床，但其中一張床上放了一張告示：「由於您預訂的房型為雙人房，故僅提供一張雙人床使用，如需使用這張床，需額外付費（請洽櫃台）。」讓原PO傻眼表示：「請問大大～有遇過這樣的情形嗎？」貼文曝光後，許多網友不滿飯店的作法：「國旅沒救了嗎？」、「所以這張床房務就略過不整理嗎？」、「我還是第一次看到付了房間的錢不能用床的？難怪國旅會這麼爛」、「所以是下一位來使用，直接不整理就給用？」。

他進房驚見「封印床」！升等4人房「看得到睡不到」業者：加價才給睡

貼文曝光後引發網友兩派論戰。（圖／翻攝自臉書粉專《好想住飯店》）

付兩人錢住四人房！網挺：衛生與服務更重要，沒什麼好抱怨的

不過也有網友認為業者的做法合理：「有喔！會這樣先告知喔！」、「訂雙人，沒房間給你4人房，他請你不要使用也能算合理」、「有遇過只是口頭告知，沒有需要就不要使用就好，不難吧！」、「我覺得很合理，但入住前要先告知避免爭議」、「每次從宜蘭去台中住宿都是挑他們家，他們的房間都是通常兩張床能睡四人，所以你一人或兩人進去，也是給你這空間。我覺得要公平點，就是你實際上就是付兩人的房費，被升級房間沒什麼好抱怨的，我是覺得衛生和服務品質也維持得很好」。

原文出處：他進房驚見「封印床」！升等4人房「看得到睡不到」業者：加價才給睡

