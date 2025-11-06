升級全家數位生活 台數科推雙11對稱光纖優惠方案 月付1,111元再送六大豪禮 高速上網、智慧娛樂一次到位

台數科推出雙11限時優惠，主打對稱光纖網路300M方案，每月1,111元再送六大好禮，讓全家輕鬆升級數位生活(圖片來源/台數科提供)

台灣數位光訊科技股份有限公司（台數科，股票代號6464）今年加入雙11熱潮，推出限時優惠活動！即日起至114年12月31日止，凡新申辦「對稱光纖網路300M」方案，每月只要1,111元，即可享有總價值超過5,000元的「雙11 GO好禮」六重優惠，讓家庭用戶一次升級網路、娛樂與智慧居家體驗。

台數科表示，隨著遠距辦公、線上教學及多裝置同時上網成為日常，穩定、高速的「對稱光纖」網路已成為家庭升級首選。該方案上傳與下載速度一致，無論是視訊會議、雲端傳檔或高畫質串流影音，都能保持順暢不卡頓，滿足現代家庭的多元需求。

活動期間申辦「對稱光纖網路300M」方案，即可獲得「雙11 GO好禮」六大超值贈品：

1.Mesh Wi-Fi 6分享器組：延伸無線網路覆蓋，消除訊號死角。

2.雙模機上盒：整合有線與OTT內容，一機滿足全家娛樂。

3.LINE TV會員6個月：免費暢享熱門戲劇與綜藝節目。

4.居家監視攝影機：支援App即時監控，守護家中安全。

5.哈POINTS 1,111點：可折抵帳單、兌換好禮，回饋即時可見。

6.循環扣款加碼回饋：綁定行動客服App再享額外點數優惠。

台數科指出，隨著「哈POINTS」會員機制全面導入，消費者可透過行動客服App進行帳單折抵或兌換好禮，打造「用越久、回饋越多」的長期互動體驗。本次活動不僅提供價格優惠，更結合會員經濟與智慧應用，展現台數科在數位家庭領域的整合實力。

多年來，台數科深耕光纖骨幹建設與智慧機上盒應用，致力以「一條線連結全方位生活」為願景，從高速網路到影視娛樂、從家庭安全到智慧照護，皆透過一條光纖線路整合完成，實現更便利、更智慧的生活環境。

活動洽詢與申辦方式 請洽各地台數科門市、客服專線(04-4495678)，或前往「行動客服App」智能客服了解詳情

