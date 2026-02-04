升級寒流！氣溫如雲霄飛車 天氣粉專曬一張圖表秒懂近日變化

本週末即將南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流等級。（示意圖，本刊資料照）

本週末即將南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流等級，天氣粉專今（4）日po文，提醒本週的溫度猶如雲霄飛車般「震盪起伏大」，他們也製作出一張圖表，方便大家秒懂各地區近日的氣溫變化。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晚po文，指綜合最新氣象資料評估，本週末南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流規模。寒流影響期間，夜間至清晨搭配輻射冷卻效應，平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地及花東縱谷皆有機會出現明顯甚至極端低溫。

該粉專也透露，󠀠整體來看，未來2天大幅回暖後，週末隨即轉冷、變化劇烈，請大家務必提前做好保暖與相關應對準備。預估週六（7日）寒流開始南下，各地氣溫快速下降，越晚越寒冷，週日（8日）寒流籠罩，全台寒冷。

該粉專也特別製作週四（5日）至週日的溫度變化圖表，並分成「雙北、桃園」「新竹、苗栗」「中～嘉、澎」「南、高、屏」「基隆、宜蘭」「花蓮、台東」「金門、馬祖」7大區塊，方便讓大家更快了解近日天氣、氣溫變化。

本週末寒流即將來襲，天氣粉專製作一張圖表，方便大家秒懂各地區近日的氣溫變化。（翻攝臉書粉專／台灣颱風論壇｜天氣特急）

