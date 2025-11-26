升級斗六、古坑農路、坑溝、邊坡、農路 張嘉郡爭取兩千六百六十二萬經費。(記者劉春生攝）

▲升級斗六、古坑農路、坑溝、邊坡、農路 張嘉郡爭取兩千六百六十二萬經費。(記者劉春生攝）

為升級雲林基礎建設與防災韌性，立法委員張嘉郡積極爭取中央資源挹注，今（二十六）日會同農業部農村發展及水土保持署、斗六市長林聖爵、雲林縣議員王秋足、賴明源等陪同下，上午接連實地現勘斗六市與古坑鄉等4處急待改善設施，包括農路改善、坑溝整治及邊坡治理等五項工程，成功爭取核定總經費達兩千六百六十二萬元，張嘉郡期能透過完善基礎設施，保障鄉親生命財產安全，並提升農產運輸便利性。

廣告 廣告

張嘉郡首先會同斗六市長林聖爵就「農雲六二零八（河南街）農路改善工程」，深入瞭解該工程規劃細節。張嘉郡指出，此路段為當地重要通行道路，改善工程包含主線四百五十六公尺及支線一百二十四公尺的瀝青混凝土（AC）路面重鋪，厚度達五公分，也告知施工單位要確保道路平整，預計改善經費九百萬元。此外，同步對邊坡安全進行改改善，讓居民出入更安心。

隨後，張嘉郡轉往古坑鄉實地勘察「高林村雲二零一鄉道一.九K右側農路改善工程」，核定經費四百六十萬元。張嘉郡表示，該處路面嚴重損壞危及用路人安全，此次工程將進行大範圍路面鋪設達一千一百八十.六公尺，並補強路基約四百公尺。為提升安全性，亦將增設兩千三百六十一公尺的雙邊標線以及一百三十三支回復型PU防撞桿、補強排水設施，全面提升用路環境。

張嘉郡緊接著趕往新庄村關心兩項防災整治工程，合計爭取一千一百萬元經費 。針對「新庄村十四鄰石坑坑溝整治工程」，核定經費八百五十萬元。張嘉郡指出，該地因豪雨造成邊坡沖蝕與土砂淤積，工程將新建一百一十二公尺排水溝、三座截牆及四座靜水池以穩定水流，而在「新庄村頂新庄段九百四十九地號旁坑溝整治工程」，核定經費兩百五十萬元，則將施作七十二.四公尺的洩槽與固床工。張嘉郡強調，為了防災同時兼顧友善生態環境，工程也特別規劃設置動物通道。

最後一站則抵達華南村會勘「華南村龜仔頭邊坡治理工程」，核定經費兩百零二萬元。該工程針對上下邊坡進行同步治理。張嘉郡指出，上邊坡將施作五十一.二公尺的擋土牆及箱型石籠，下邊坡則以二十公尺長的擋土牆搭配客土袋進行加固 。這些工法將有效穩定邊坡，確保上方道路及下方居民的安全。

張嘉郡強調，會繼續加速升級基礎建設與防災韌性，達成對鄉親「安居樂業」的承諾，更會持續向中央爭取經費。她將持續追蹤這五項工程的執行品質與進度，與縣府共同打造更安全、宜居的雲林。