升級最高維安！台北馬拉松將開跑 蔣萬安：動員693警力全程戒備、防範模仿犯

捷運台北車站與中山商圈日前接連發生隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安今（21）日視察台北馬拉松維安勤務時表示，本次賽事共動員693名警力，較原規畫增加341人，創下歷屆最多紀錄，並要求各單位全面提高警覺，確保過程不出任何疏失。

捷運台北車站與中山商圈日前接連發生隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安今（21）日視察台北馬拉松維安勤務。（圖／台北市政府提供）

「2025台北國際馬拉松」今晨6時30分於市政府前廣場起跑，吸引約2萬8,000名跑者參與。蔣萬安指出，這是12月19日發生重大隨機攻擊事件後，台北市舉辦的首場大型國際賽事，市府已全面升級維安標準，強調絕不能掉以輕心。

蔣萬安表示，活動期間若出現突發狀況，第一線同仁須即時進行危機處理與緊急應變。此次北馬的維安規格，將作為未來大型活動的參考範本，包括跨年活動在內，市府也要求各局處事前設想可能情境，強化通報與應變流程，防範模仿犯出現。

警方指出，本次維安勤務由11個分局聯合支援，在賽事起終點、重點路段及人潮密集區部署充足警力，執勤人員全副武裝、配齊裝備，透過高密度警力配置，確保賽事全程安全。

