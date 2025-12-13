升級朝野衝突 賴卓孤注一擲

（圖／本報系資料照）

總統賴清德在邀綠委定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑，甚至嗆在野可倒閣之際，又出手邀立法、行政、考試等3院長進行茶敘，慣性地祭出「和戰」兩手策略。很顯然的，綠營罷免全敗並未讓賴與閣揆卓榮泰願意遞出橄欖枝，反而拉高對抗態勢，貫徹「戰與對抗」的主軸。

然而賴對在野黨步步進逼，表面上雖是對卓的力挺，但實際上更讓卓的邊際效益消耗殆盡，使自己站上第一線而毫無緩衝。而賴站到第一線時也不斷劍指立法院長韓國瑜，想形塑「賴韓對決」的PK態勢，雖有脈絡，但算盤要打響，仍懸念滿滿。

首先，賴加碼挺卓的考量其實很簡單。第一，卓最能貫徹賴對抗在野的意志，針對藍白聯手通過的法案，屢次祭出覆議或釋憲，至少產生牽制藍營、輸人不輸陣的效果。第二，卓抗藍白駕輕就熟，在野雖憤怒，也不敢推倒閣，現今不副署或不執行，不僅為卓揆對抗在野找到另一巧門，也順勢把燙手山芋丟給在野黨。第三，跳脫藍軍反制思維，主導對憲法的詮釋權並強化主場優勢，號召基本盤，除讓藍白難有效反制，也可轉移賴在卓之外已無人可用的焦點。

其次，賴會認為強化卓揆角色定位，等於替自己築出銅牆鐵壁，讓在野黨無法攻堅達陣外，也能創造賴卓分進合擊的可能，讓賴騰出手進行「破壞對手團結」的操作，這便是賴不斷點名韓國瑜的原因。

不論是綠委沈伯洋被中共通緝，賴喊話要韓率領跨黨派立委聲援，還是此次邀韓入總統府茶敘，賴除了希望將燙手山芋丟給韓，敲碗等韓回應並伺機反打外，將韓能量拉高藉以挑撥藍營大咖心結也是考量。雖然賴想與韓捉對廝殺、頻頻出招，但現今韓回應的方式已更爐火純青。這次婉拒賴茶敘，韓必是有鑑於幾個月前賴啟動院際協調，韓出席並呼籲停止大罷免，賴反而以「菩薩畏因、眾生畏果」反將韓一軍的經驗使然。畢竟當執政黨已然擺開鬥爭態勢時，韓的不參與除了能破賴的權謀盤算外，也能強化在野立場，建構決戰態勢。

但當賴卓堅持「不副署」形同政治梭哈之際，等於增加「逆火」的風險。畢竟只以鬥爭邏輯一味發動對在野的攻擊，除無法做出政績外，更只有鞏固基本盤的效果，無法拓票。

再以民調來看，賴清德的支持度雖回升，但在許多民調中不滿意度仍高於滿意度，美麗島電子報更顯示賴的不滿意度已連續5個月超過半數，可能衝擊明年的地方選舉。賴不直接針對施政弱點進行控制，反而一味強化攻擊，是嫌票太多，還是根本沒把握能做出政績，只好出險招，答案很快就會揭曉。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授）