升級校園建設 竹市東園國小營養午餐廚房動土





新竹市政府挹注近6,600萬元新建東園國小營養午餐廚房，31日舉行開工典禮，市長高虹安偕同各界來賓持金鏟動土，正式啟動校園重要建設，為孩子的健康與學習再添一道堅實後盾。

高虹安市長表示，營養午餐是孩子每日學習與成長的重要基礎，市府始終將學生健康視為首位，她上任後即每年追加5,000萬元預算提升餐食品質，並完善校園營養師編制與專人管理制度，從食材驗收至製程全面把關。此次興建的兩層樓營養午餐廚房，設備完整、功能齊全，未來將可供應全校逾2,500份餐點，讓孩子吃得更健康、更安心，也為學校與家長共同守護下一代成長奠定重要基礎。

高市長指出，此次新建廚房工程在規劃設計上，全面導入食品安全專業概念，清楚區分食材驗收、前處理、烹調、配膳及清洗消毒等作業空間，落實生熟食分流、人流與物流分離等原則，有效提高食品安全管制。工程同時結合節能設備與友善環境設計，兼顧操作效率與永續發展，打造符合未來需求的現代化校園廚房。

教育處長林立生指出，東園國小自創校以來，長期致力於提供學生穩定且營養均衡的午餐服務，隨著學校規模持續成長，用餐需求逐年提升，校方在既有供餐體系的基礎上，進一步規劃設置專屬營養午餐廚房，期盼透過更完善的硬體環境，讓午餐製備與供應流程更加即時、周全，回應師生與家長對校園飲食品質的期待。

東園國小校長曾玉蓮指出，新建廚房未來將結合學校健康教育與食農教育課程，讓學生在日常用餐中，認識食材來源、營養搭配與飲食文化，培養正確的飲食觀念，讓營養午餐成為生活教育與學習歷程的一部分。

東園國小家長會長陳素容表示，此次新建營養午餐廚房展現市府與學校對學生福祉的重視與長遠規劃，未來家長會也將持續與校方攜手合作，共同支持校園各項建設，為孩子打造更安心的學習環境。



