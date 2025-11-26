升級生活從衛浴開始！普發一萬現金加持 一站式輕鬆煥新居家質感

（記者石耀宇／綜合報導）歲末將近，不少民眾已著手進行或正在評估居家裝修。近期適逢普發一萬元現金政策上路，小規模翻修需求明顯升溫，其中尤以「衛浴更新」最受關注。根據室內設計發展協會觀察，衛浴是日常使用最頻繁、最容易老化的空間之一，從磁磚壁面配色、燈光照明到衛浴設備的挑選，都會直接影響生活的舒適程度。

深耕台灣20年的OVO京典衛浴以設計感見長，提供多風格的衛浴設備與整體搭配建議，協助消費者在規劃階段就能輕鬆挑選到最適合的產品組合，讓衛浴換新變得輕鬆又符合需求。

圖／OVO京典衛浴響應政策，將一萬元現金放大成一間衛浴換新。（OVO京典衛浴提供）

每天起床最舒服的第一站 衛浴成居家翻修第一順位

「每天起床後的第一站，就是衛浴。」這句話不僅代表衛浴空間賦予生活的功能性，更是凸顯它如何影響著我們一天的開始與結束。近年台灣設計趨勢反映出，民眾對衛浴設備的期待已不僅著眼於基本功能，而是將外觀設計、使用體驗與便利性納入考量。OVO京典衛浴持續以實用、美感的兩大要素，推出多樣化風格、解決空間挑戰的各項設備，協助顧客輕鬆完成衛浴升級，帶動整體生活質感的提升。

圖／使用體驗和設計趨勢同行，OVO京典衛浴讓衛浴設備兼具實用與美感。（OVO京典衛浴提供）

選品繁瑣、資訊龐雜 一站式服務讓挑選衛浴設備更輕鬆

年底修繕高峰期，再加上普發一萬元刺激消費，不少家庭著手汰舊換新。然而，從風格選擇、產品搭配到預算比價，都需要耗費心神。OVO京典衛浴以「輕鬆實現理想衛浴」為宗旨，提供專業一對一諮詢服務，協助消費者在參觀過程釐清需求、聚焦適合的產品組合。無論是設備介紹、風格搭配、尺寸建議或授權經銷商資訊，都能一站式取得；另針對保固或維修服務，也可以直接透過官方管道取得協助，讓顧客感受到售前、中、後的服務流程都是輕鬆且安心的。

圖／OVO京典衛浴提供市場唯一「無壓力參觀體驗」，專業諮詢結合實品展示，讓顧客輕鬆入館、充實返歸。（OVO京典衛浴提供）

馬桶、臉盆、龍頭一次配齊 特惠組合暖心又省心

洞察不同家戶對於衛浴換新的需求，OVO京典衛浴廣受好評的「暖心三合一組」，讓顧客能以實惠的價格一次購入馬桶、臉盆與龍頭的必備組合，省去分頭比價、思考搭配的麻煩，協助顧客輕鬆換新衛浴。今年OVO更升級組合項目，納入熱銷的「AT700 遙控型溫水洗淨便座」與「AT800 側按型溫水洗淨便座」可供選擇。兩款免治便座皆採用瞬熱式出水技術與薄型外觀設計，也搭載多段可調式的暖風烘乾、水溫與座溫等齊全功能，以親民價格即可入手旗艦款洗淨便座。

普發一萬元現金政策推動消費之下，多款萬元有找的優惠組合，已成為小資族與家戶年前換新的熱門選項，讓升級衛浴空間變得更容易。

圖／年度「暖心三合一組」熱烈響應中，OVO京典衛浴讓你用實惠價格實現理想衛浴。（OVO京典衛浴提供）

OVO京典衛浴20年來持續打造符合台灣空間、衛浴使用習慣的產品，以專業顧問諮詢服務，與民眾共同描繪出理想衛浴的樣貌，讓每天的起居，都從更舒適自在的衛浴體驗展開與落幕。

