升級茄萣濕地？｜ 關於「發展」的不同想像【我們的島】

想收到最新推播，加入我們的島line社群

每到冬季，高雄茄萣濕地便會迎來一群嬌客。清晨六點，天色微亮，黑面琵鷺在岸邊理毛晨漱，反嘴鴴與琵嘴鴨鑽進水裡覓食，蒼鷺則靜靜佇立於紅樹林前。這些擁有不同外型與習性的候鳥，共同選擇了這塊土地度冬。

然而，在這片寧靜的生態美景背後，卻湧動著長達十多年的在地衝突。2025年11月，內政部針對茄萣濕地是否升級為「國家級重要濕地」進行審議，再次掀起了保育與開發的路線之爭。

廣告 廣告

2014年茄萣濕地記錄到的黑琵數量達到當年全球總數的9.5%，被國際鳥盟認證為重要候鳥棲地 (IBA)。

從鹽田到濕地 茄萣濕地的形成

茄萣濕地的前身是竹滬鹽田。1987年配合興達遠洋漁港興建而廢曬，隨後港區挖掘出的廢土堆置於此，低窪處積水成池，在時間的魔法下，意外演變成了候鳥停棲的重要濕地。

茄萣濕地的前身是竹滬鹽田。1987年配合興達遠洋漁港興建而廢曬。畫面來源/國家電影及視聽文化中心

港區浚深挖起的廢土運到竹滬一區、也就是目前的茄萣濕地做堆置。

這片占地171公頃的濕地，擁有高低錯落的水池、蘆葦叢與土堤，多樣化的環境滿足了不同鳥類的需求。根據高雄市政府資料，2018年至2023年間，此處共記錄到134種鳥類，其中包含20種保育類。2014年，這裡記錄到的黑面琵鷺數量甚至達到當年全球總數的 9.5%，獲國際鳥盟認證為重要候鳥棲地(IBA)。

面積171公頃的茄萣濕地共記錄到134種鳥類，其中包含20種保育類。

眾人對茄萣濕地有著不同想像

對於鳥友畢先生來說，這裡能帶來內心的平靜，看著澤鵟在空中追逐、蒼鷺飛翔，便是收穫滿滿的一天 。但對於部分在地居民而言，這塊濕地的存在有著完全不同的解讀。

「這不是天然的濕地，這都是人工的。」高雄市茄萣區大定里里長薛金城指出，濕地地勢較高，無法與外海自然連通，水源與魚類都需仰賴人工引入 。他認為，為了維持這片「人工」濕地，反而限制了茄萣的發展空間。

茄萣區吉定里里長薛賢成更直言：「茄萣弄了這片地之後，變成茄萣好像是孤兒，沒有發展的空間。」這種焦慮源自於人口流失與產業停滯。茄萣曾有五萬多人口，如今僅剩不到三萬人。南邊的興達港與遊艇專區未帶來預期繁榮，原本期待的大學、鋼鐵業也未進駐。

當地居民指出茄萣南邊開闢的興達港與遊艇專區並未帶來地方預期的繁榮。

在里長眼中，賞鳥季節一年僅三個月，卻占用了比居民生活圈更大的土地 。薛賢成里長質疑：「如果說濕地會帶動繁榮，那些都騙人的。」衝突的焦點具體體現在「1-4 號道路」的開闢案上。

2012年開闢的1-1號道路也就是正順北路，把高雄茄萣濕地切割成南北兩塊，另一條由4千多位居民連署要求開闢的1-4號道路，因為穿越候鳥核心區，引發保育與開發的衝突。

1-4號道路的開闢 交通需求與棲地保育衝突

這條規劃中的道路將穿越濕地，連接莒光路與1-1號道路 (正順北路)。支持開路的里長薛金城表示，莒光路目前剩下900公尺未打通，若能開闢，將能改善交通並帶動發展。高雄市工務局副局長吳瑞川也補充，由於濱海公路(台17線)車流量大且車速快，在地居民希望能有一條直接往南的安全道路。

然而，生態團體也有擔憂。

守護茄萣濕地青年聯盟指出，黑面琵鷺覓食與夜棲分別需要100公尺與300公尺的安全距離。寬30米的1-4號道路若開闢，將迫使棲地空間大幅縮減。茄萣生態文化協會理事長鄭和泰表示，先前開闢的1-1號道路(正順北路)已經導致鳥類減少，若再切出一條路，棲息環境將更加破碎。

圖為茄萣濕地內30米寬的1-4 道路預定地。

1-4號道路的司法歷程

●2014年有條件通過環評。民眾提出行政訴訟。

●2016年高等法院撤銷環評，同年市府重啟並再次通過。

●2020年最高法院駁回民眾上訴，全案定讞。

1-4號道路的環評及司法歷程。

濕地定位：地方級或是國家級？

儘管法律程序已走完五年，道路至今仍未開闢，原因就在於濕地的定位尚未明確。

2025年11月28日，國家公園署召開審議會，討論是否將茄萣濕地從「地方級」升格為「國家級」。高雄市政府建議維持「地方級」，並將 1-1、1-6以及1-4號道路預定地劃出濕地範圍，將濕地面積從171公頃縮減至158公頃。高雄市工務局副局長吳瑞川解釋，若是國家級濕地，主導權在中央；若是地方級，則由地方政府主導。

最終，審議委員決議「本案保留」，要求高雄市政府針對道路是否開闢、都市計畫發展定位等議題修正補充後再議。

茄萣濕地是否升級為國家級濕地，以及1-4道路是否開闢，仍未有明確定案。

長達十多年的對立，是否有解方？

茄萣觀光發展協會理事郭淑娥指出，濕地已為當地帶來觀光效益，例如民宿申請與旅遊串聯。更有居民認為，濕地不僅是鳥的家，更發揮了滯洪防災的功能，默默守護著茄萣免受水患之苦。

有居民認為，茄萣濕地發揮滯洪防災功能，默默守護茄萣免受水患之苦。

針對道路爭議，也有人提出折衷方案。一位在地居民建議，道路可繞行濕地邊緣接續1-6 號道路，同樣能達到通往興達港的效果，不必直穿濕地核心。但目前雙方仍堅持己見，一方認為要繞道，一方堅持要直通，難以找到平衡點。

有在地居民建議，道路可繞行濕地邊緣接續1-6 號道路，同樣能達到通往興達港的效果，不必直穿濕地核心。

工務局副局長吳瑞川坦言：「時間也是一個解方。」這塊土地的未來，究竟是成為更完整的生態庇護所，還是以人類的便利為優先？這不僅是保育與開發的選擇，更是茄萣人對家鄉未來想像的角力，還需要更多對話與沉澱。

延伸閱讀》世界濕地日：水與陸地的交界

陳佳利 戴嘉宏 / 採訪報導