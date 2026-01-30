升級高鐵商務艙！屁孩「猛踢椅背」他氣炸嗆：宰了你 反挨告慘了

記者林意筑／台中報導

後座孩童頻頻踢椅背，劉男氣得大罵反挨告。（圖／翻攝畫面）

去（2025）年8月，台中一名劉男帶母親出遊時，選擇搭乘高鐵商務艙，未料上車後，坐在後座的小孩卻頻頻出腳踢椅背，且一旁的家長也不加以勸阻，讓劉男氣得難以忍受，最終轉頭大罵「信不信我宰了你」，孩童家長聽聞後決定告上法院。經台中地院審理，認為即便孩童家長縱容也應尋求隨車人員或列車長協助，不應出言恐嚇，依《恐嚇危害安全罪》判處劉男拘役20日，得易科罰金2萬元。

據了解，去年8月29日下午1時許，劉男與母親準備外出旅行，劉男為了讓母親能有更好的體驗，便買了票價較高的商務車廂，沒想到上車後，坐在後方的小孩卻調皮的不斷腳踢椅背，向其家長溝通後仍無效，家長甚至選擇無視縱容。

廣告 廣告

劉男忍無可忍之下，氣得轉頭對後座的母子倆恫嚇，稱「信不信我宰了你」，結果反被母子倆告上法院。全案審理時，劉男坦承有與對方發生爭執，並強調，家長不僅還不管還縱容，他只是想制止孩童的行為才脫口說出這些言論，只是氣話，並非針對任何人，也沒做任何肢體動作或暴力行為。

不過法官仍認為，即使媽媽縱容孩童的行為不妥，他僅需尋求隨車服務人員或列車長協助處理即可解決問題，但他卻因未如己意便出言恫嚇，因此處拘役20日，得易科罰金，全案可上訴。

更多三立新聞網報導

土風舞師遭8刀瘋砍！35歲憨厚男「種麻」遭判刑積怨：幹大事來「出名」

魂斷台64！頂大學霸男遭「4車輾屍」 高大成點出致命傷：這台車血最多

台中學霸女警喊遭霸凌！分局揭「收驚」真相：分隊長心疼她⋯送佛珠安撫

逢甲商圈藏同志天堂！3帥警潛入「脫到剩內褲」當臥底 又見多人運動場

