升級「耶誕城」品牌 洪孟楷提仿日「全年點亮」與「分區輪辦」
著名的「新北歡樂耶誕城」活動即將登場，國民黨立法委員洪孟楷今（8）在個人臉書粉專發文，建議新北市府仿造東京都廳，打造「365天亮起的新北」，升級耶誕城品牌，達成在地居民、觀光、城市三贏局面。發文接續昨日新北市長侯友宜在市政總質詢上回覆議員引發的熱議，對於下屆國民黨新北市長的可能人選，也引發地方人士觀察。
洪孟楷發文引用文章內的影片提到，該影片是今年前往東京考察，平日晚上拍攝；當天就吸引不少市民、遊客停下圍觀，但因天天都有精彩演出，因此分散人流，也沒出現爆棚人潮，就是東京精彩的日常；指出新北「歡樂耶誕城」舉辦逾十年，已成國際知名活動，每逢十二月吸引大量人潮，但也造成板橋地區交通壅塞與居民不便，如何延續品牌能量、同時兼顧生活品質，是新北市下一階段城市行銷的重要課題。
洪孟楷文中再說到，東京都廳的夜間燈光音樂秀值得借鏡；該市政府大樓全年365天上演主題燈光秀，週末與假日更有特別場，並公布時間表供民眾查閱，讓城市形象日常化、觀光熱度全年化，成功分散人潮，建議新北市府參考此模式，將市府大樓打造成「全年點亮」的地標，以燈光與音樂結合城市意象，讓遊客與市民隨時都能感受新北的活力。
洪孟楷最後說到，耶誕城活動能「分區輪辦」，每年輪流於不同行政區舉行，打造一年一區一特色，帶動觀光消費；例如在淡水結合淡江大橋夜景與煙火，鶯歌新北美術館結合藝術與光影，新店碧潭則以水岸燈光營造節慶氛圍。如此分散人潮、更強化觀光多元性，也能讓板橋從「一年一度」邁向「全年閃耀」，其他行政區能更加綻放，新北耶誕城將不僅是一場節慶，更是各地精彩的饗宴，達成在地居民、觀光、城市三贏的局面。
