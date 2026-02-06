升級一般道路 員林石笱排水道路 6月完工

員林市石笱排水堤岸道路等級路面改善工程所6日舉辦開工動土典禮，縣長王惠美（左二）、員林市代理市長賴致富（左三）、立法委員陳素月（右）等人執鏟。（葉靜美攝）

溝通彰化縣員林市與大村鄉的石笱排水堤岸道路，往來交通頻繁，石笱排水全線歷經15年整治，該路段也由「水防道路」升級「一般道路」，縣府與員林市公所共同斥資4656萬元，在員林市五汴橋至大村鄉賜福橋段，啟動兩側堤岸道路路面改善工程，6日舉辦動土典禮，全長合計6.2公里，預計今年6月完工。

員林市石笱排水堤岸道路等級路面（賜福橋至五汴橋段）改善工程總工程經費4656萬元，由縣府補助2000萬元，員林市公所自籌2656萬元，兩側道路總長合計6.2公里，員林市公所6日舉辦開工動土典禮，縣長王惠美、立法委員陳素月、員林市代理市長賴致富等人出席。

賴致富表示，這段堤岸道路很多人使用，但在橋梁銜接處落差很大，開車就像坐雲霄飛車，還有斷差，騎機車容易發生危險，看到鄉親長期承受這樣的交通不便與風險，一定要改善，工程完工後，能讓鄉親行的更為安全更加便利。

王惠美表示，石笱排水的整治，總長約21公里，歷經15年，於民國110年完成石笱排水全線整治，有效提升防洪能力，111年縣府已核可將這段水防道路提升為一般道路，未來該段道路會設置交通安全標線標誌，完工後不僅改善路面平整，也讓大家更加安全。

員林市公所表示，該工程預計年後正式動工、今年6月完工，完工後道路達到「一般道路」標準，可提供員林與大村兩地居民更安全、舒適、便捷的通勤道路，道路位階提升後將可公告為「可指定建築線」的範圍，有效活化兩側土地利用。