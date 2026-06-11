升級 iOS 27 Beta 1 之後，我終於知道為什麼蘋果今年讓 iPhone 11 也能支援了....

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【APPLEFANS 蘋果迷報導】蘋果在 WWDC26 發表 iOS 27 之後，大家最關注的焦點，幾乎都放在 Apple Intelligence 和全新的 Siri AI 上。不過，我自己第一時間升級到 iOS 27 Beta 1 之後，反而覺得這次最有感的地方，不只是 AI，而是整體使用體驗變得更順手，甚至舊機回春的感覺。

這次我會用簡單方式整理「 iOS 27 Beta 1 功能 」重點，帶大家看看這次更新有哪些值得注意的地方，以及哪些改變是一般使用者日常操作中比較容易感受到的。

沒有 Siri AI 的 iOS 27 Beta 1 功能 有什麼值得期待的呢？

iOS 27 Beta 1 正式登場啦！我第一時間就把我的主力機升級了，不過雖然我還沒等到 New Siri，但我發現整體系統操作變得更順暢了！

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所以，想知道自己的 iPhone 舊機到底值不值得期待 iOS 27 版本呢？這支影片我跟你分享～

影片連結：https://youtu.be/4oWuW_dZgoE

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