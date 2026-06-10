升職真的更幸福嗎？日本勞動部揭調查結果：當主管「反而壓力更大」

不少人認為賺很多錢就能幸福，真的是這樣嗎？拓殖大學政經學院教授佐藤一磨於《錢買得到幸福嗎？》一書中，將現代人的「幸福本質」以最新科學證據加以分析，並將金錢、工作、結婚、孩子、等每個人生命階段的變化，進行數據化的深入解析，帶領讀者了解人性的實態，以全新的眼光看待這個世界。以下為原書摘文：







出人頭地就能變幸福嗎？



大家知道《宇宙兄弟》這部漫畫嗎？這是小山宙哉老師的作品，主角南波六太對上司使出一記頭槌，就此離開公司，後來立志要成為太空人的故事。這部作品描述一名男性上班族成為太空人的成功故事，而且不光只有漫畫，還拍成卡通和電影，是很暢銷的作品，想必有很多人都知道。

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在這部作品中，對主角南波六太而言，太空人是「Dream job＝夢想的工作」，雖然很辛苦，但他認為能以太空人的身分工作，就能得到幸福。他的案例是透過工作來實現自我，得到社會上的名聲，可從中看出「工作＝幸福」的關係。

但像他這種例子可說是少之又少。若從現實世界來看，是否真有「工作＝幸福」的這種關係，令人懷疑。之所以這麼說，也是因為工作往往都很辛苦。過長的工時、微薄的薪水、要求要有很高的成果、與上司及同事之間的職場人際關係、性騷擾和權力騷擾的風險等，少不了這些負面要素。認定一切都是為了錢，而持續工作的人，想必也不少。









就像這樣，實際的工作有不少辛苦的地方，但當中有件事，許多人都將它視為一項開心的大事。那就是高升。職場內的高升，不光只會伴隨加薪，權限也會擴大。此外，這能成為日後出人頭地的墊腳石，所以許多受雇工作的人，都是以晉升主管為目標。

然而，近年來的調查卻出現相反的結果。不想當主管的人愈來愈多。根據厚生勞動省《平成三十年版勞動經濟分析》，非主管的人當中，有61.1%回答「我不想晉升主管」。他們不想高升的理由，有「責任會加重」「業務量會增加，變成長時間工作」等等。

從這個結果來看，研判認為「就算晉升主管，也只是更辛苦而已，不會更幸福」的人可能愈來愈多了。實際情況究竟是怎樣呢？本章想在工作的環境下，關注晉升主管一事，看看它與幸福度之間的關係。





位階愈低的人愈不健康？



先從國外的研究案例看起吧。對於擔任主管的影響展開分析的代表性研究，有「British Whitehall study」。這項研究是以英國倫敦的公務員為對象，大範圍驗證對健康造成影響的主要原因。附帶一提，所謂的「Whitehall」，指的是通過倫敦的中央政府、唐寧街、英國國會所在的西敏堂等地的道路，感覺就像日本的霞關。

這份研究持續對1萬多人展開追蹤調查，活用其豐富的樣本所做的分析結果，對之後的研究帶來很大的影響。從這份研究結果中看健康與工作的關係，得到耐人尋味的分析結果。從中得知，工作的職位愈低，罹患心血管疾病的風險愈高，會造成死亡率提高或心理健康的惡化。

這結果顯示「職位低＝健康度低」，而換句話說，也意謂著「職位高＝健康度高」的關係。其背後的邏輯如下。擁有較高的職位，就會有錢，也會比較注意健康。此外，如果職位高，在職場上的權限也比較大，比較容易控制工作的推動方式。綜合這些因素，都會對健康帶來正面的影響。

「職位高＝健康度高」的結果，簡單易懂，許多人都能接受。但British Whitehall study的研究當中有一點令人擔心。那就是它調查對象的範圍。它以倫敦的公務員作為調查對象，漏掉民間企業的勞工，而且調查的地區只在倫敦這樣的大都市，不了解其他地區的情況。以日本為例，如同是只以霞關的官員當分析對象，完全漏掉許多在其他民間企業工作的人們。

這不禁讓人覺得，調查的對象範圍過於狹隘。因此，了解這個課題的研究人員，採用將全國的民間企業也納入調查對象的數據資料，想要驗證擔任主管所帶來的影響。就此實際發表了幾份研究。這些研究結果非常耐人尋味，因為與British Whitehall study的結果完全相反。

（本文摘自／錢買得到幸福嗎？：關於金錢，殘酷無情的實話經濟學／平安文化）

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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為升職真的更幸福嗎？日本勞動部揭調查結果：當主管「反而壓力更大」