升起「鳳凰旗」 南韓總統府遷回青瓦臺

記者潘紀加／綜合報導

南韓總統府29日正式遷回青瓦臺，總統李在明也乘坐專車進入辦公室，開始處理各項事務；這是自前總統尹錫悅將總統府遷移至首爾龍山區國防部大樓後，現任總統再度重返青瓦臺辦公，象徵為期約3年半的「龍山時代」畫下句點。

南韓「韓聯社」報導，南韓政府自12月初起便根據李在明指示，緊鑼密鼓展開搬遷；繼青瓦臺於29日清晨，升起象徵國家元首的「鳳凰旗」後，李在明重返這處歷史建築辦公，除先出席與幕僚的茶敘活動，稍後又視導設在同一地點的國家危機管理中心，實地了解即時動態作業概況。

青瓦臺自1948年起，便是南韓總統辦公與官邸所在地，期間曾先後歷經火災燒毀重建和改名，不過隨著前總統文在寅2022年5月9日卸任，繼任的前總統尹錫悅一度以安全考量為由搬出當地，直到李在明上任後才改弦易轍，將總統府再度搬回原地點，這是現任總統時隔1330天後，再度於青瓦臺辦公，也寫下南韓憲政史上難得紀錄。

青瓦臺自1948年起一直是南韓總統辦公與官邸所在地，2022年曾一度搬遷，如今再度回到此處。（達志影像／歐新社）