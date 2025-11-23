升高對日威嚇？陸23日起連2周渤海黃海執行軍事任務
中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。此舉正值中日關係緊張之際，外界認為可能又一對日施壓之舉。
中國海事局網站接連發布多項消息，葫蘆島海事局發布航行警告，23日9時至15時，渤海部分海域進行軍事演習，禁止駛入。
此外，大連海事局發佈航行警告，自23日下午4時至12月7日下午4時，在38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E諸點連線範圍內執行軍事任務，禁止駛入。該區域大致位於大連外海的渤海海峽、黃海北部海域。
此前，解放軍11月17日至19日在黃海中部部分海域進行實彈射擊，隨后中國海事局又發布航行警告，宣布黃海南部海域從11月18日起，連續八天有實彈射擊，各點連線範圍內禁止駛入。
日本首相高市早苗本月初在國會發表涉台言論引發大陸官方不滿，中國駐大阪總領事薛劍以「斬首論」回嗆，中日緊張局勢因而不斷升溫，中國持續通過不同渠道向日本施壓。
與此同時，日本防衛相小泉進次郎上任後首次到訪沖繩，他22日到訪沖繩縣先島諸島，與宮古島市市長嘉數登會面。小泉鑒於日本周邊安全保障環境日益嚴峻，強調了加強包括南西諸島在內的防衛力很重要，並表示「當地的理解與合作不可或缺」。
