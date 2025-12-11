午休時刻地震？宜蘭規模4地震深度45公里 氣象署：北東4縣市監測有感

宜蘭冬山今午12時49分發生規模4地震，宜花桃竹等地皆有感。 圖：翻攝自氣象署官方網站

[Newtalk新聞] 北台灣與東部部分地區民眾在午休時可能突然感到地面輕晃一下。中央氣象署表示，今(11)日中午12時49分宜蘭縣冬山鄉發生芮氏規模4地震，雖然搖晃不大，但宜蘭、花蓮、桃園與新竹等地皆監測到震度訊號。

根據氣象署地震測報中心數據分析，本次地震歸類為小區域的有感地震，具體震央位置鎖定在宜蘭縣政府南方12.3公里處。值得注意的是，其震源深度為45.4公里，屬於淺層地震類型，規模僅4，並未造成強烈衝擊。

廣告 廣告

在各地實際震度方面，本次觀測到的最大震度為1級，整體搖晃感輕微。受影響的監測熱點包括宜蘭縣的冬山鄉與宜蘭市區、花蓮縣太魯閣山區、桃園市三光以及新竹縣五峰鄉。氣象署確認，上述地區皆記錄到1級震度，屬於一般的能量釋放，民眾生活未受影響。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

5年前就不跪！手遊廠逼刪「台灣是國家」留言 台灣女婿怒撕7.5萬美元合約

2泰女體內藏115顆海洛英來台 入境遭攔截送辦