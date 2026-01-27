午休一刮翻轉人生！ 工地師傅再試一次 財神爺來了





農曆年前，不少民眾抱著「試試手氣」的心情走進彩券行，希望為新年帶來好彩頭。台中市東區日前就出現一段勵志插曲，一名年約30多歲的工地師傅，趁著午休短短幾分鐘買刮刮樂，意外抱回100萬元獎金，直呼「再給自己一次機會，真的改變命運」。

台彩公司指出，這起幸運中獎事件發生在台中市東區新庄里大智路的「高聖彩券行」。當天中午用餐時段，兩名在附近工地工作的師傅結伴入店，指定購買熱門款式「2,000萬超級紅包」。其中一人先刮開第一張，結果並未中獎，原本已準備作罷，但他臨時起意，決定再給自己一次機會，掏錢買了第二張。

由於午休時間有限，這名師傅只先刮開條碼，請店員協助掃描確認，畫面卻顯示「未授權」，讓他一頭霧水。於是他回到座位旁，耐心將整張彩券刮開，沒想到獎額欄位赫然出現「貳獎100萬元」，當場愣住數秒，隨後激動大喊：「中100萬！我出運了！」現場氣氛瞬間沸騰。

彩券行代理人賴先生轉述，這名幸運兒平時在工地辛苦工作，原本只是想買張彩券討個好兆頭，沒想到短短幾分鐘，命運就此翻轉。確認中獎後，他不斷向同行朋友分享喜訊，臉上難掩興奮與感激。

台彩也提醒，刮刮樂屬於機率遊戲，適度娛樂、量力而為才是正確態度。不過，這段「再試一次」的故事，仍為年節前夕增添一份溫暖與希望，讓不少民眾相信，好運或許就在下一次嘗試。

