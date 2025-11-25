主播／劉品薇 台北報導

日本首相高市早苗上任一個多月以來民調不斷創下新高，現在就連日本演藝界也出現力挺聲浪！日本偶像團體乃木坂46前成員松村沙友理，最近在日本一檔節目中高調表態，她認為高市首相很厲害的一點，就是能讓年輕人重新開始關心政治。

她說因為其實日本很多年輕人之前都已經有一種政治疲勞的感覺，好像已經對政治沒什麼興趣，不過現在多虧高市首相，願意開始關注政治的人真的變多了。同時她也點出，她認為其中關鍵的原因，就是高市講話的方式淺顯易懂，而且經常用比較正面、積極的用詞，這對年輕人來說真的很有吸引力。

廣告 廣告





而松村沙友理的這一段表態現在也在台灣社群傳開，受到許多網友讚賞，還有網友自稱是乃木坂14年老粉絲，強調乃木坂從來就不吃中國市場，所以不需要應付任何人的情緒跟玻璃心。而事實上，松村沙友理談話中提到的日本許多年輕人，相較台灣年輕人似乎更加政治冷漠，其實這議題近年來也被大量討論，不少人認為最直觀的原因就是因為日本選民無法直接選出自己首相，他們的選票只能用來決定自己選區的國會議員，最後再由國會中掌握多數席次的政黨決定首相人選。這樣的制度讓部分日本選民認為，自己手中的一票似乎不具有這麼大的影響力，就算選出了自己心中理想的國會議員也無法保證首相人選，因此也連帶降低了去投票的動力。





相較之下台灣選民可以直接用選票決定總統人選，加上各政黨在選舉期間造勢活動多元、各家媒體大篇幅報導，最後再搭配中共不時的文攻武嚇，往往都會大幅度地替選戰加溫，也推升了投票率。只是既然是這樣的話，就有網友在影片下方留言提到，那為何反觀台灣演藝圈，似乎比較少看到有藝人願意這麼公開且明確地表態支持自己的國家，當中也有人點名近年來積極在中國發展藝人楊丞琳，引發網友激烈筆戰。但事實上，楊丞琳最近可是相當熱情向台灣粉絲招手，不只日前才感性告白台灣是我從小生長的地方，非常想念台灣歌迷，今天更宣布12月將在台北舉辦粉絲見面會，消息傳出後也再度引發熱議。以上今天熱搜、歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言跟我們分享你的想法。

原文出處：午夜特搜：不甩中國市場？ 日本女星「這原因」挺高市

更多民視新聞報導

疑似中國無人機現蹤與那國島外海 日軍機緊急升空因應

陳百祥喊「台灣會被統一」！嗆高市早苗：把日本滅掉

黃國昌民調輸李四川？白營急護航「之前侯也輸柯」 網嗆「假老二」

