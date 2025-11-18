主播／劉品薇 台北報導





針對民進黨立委沈伯洋被中共發布全球通緝卻還是親自現身德國聽證會，政治幕僚高崇倫就在社群上發文嘲諷，原來全球通緝但不包含德國，貼文發出後引發許多網友討論，醫師杜承哲也接力在貼文下方留言反串，說明明是德國已經被綠共收買，藍白民眾一定要全力抵制德國才對。還有網友開玩笑說中共說的展開全球抓捕，結果會不會是指在環球影城辦running-man的那種，另外還有許多人表示，中共的全球通緝應該是無法包含所有的民主國家，如果真的有國家願意配合絕對是共產國家，大家千萬別去旅遊。

除了這篇文之外，也有網友提到，中共說沈伯洋敢"出國"就抓捕，用出國這個詞好像又是在幫台灣宣布獨立了，因為台灣就是一個國家，貼文也吸引上萬網友按讚。不過網友玩笑歸玩笑，陸委會副主委梁文傑今天還是特別警告，在法律制度比較健全的國家，像是德國當然是沒有問題的，但還是要避免去一些法律制度沒有很完備，或是跟中共政權特別友好的國家，這就會比較危險。





另外梁文傑今天也被媒體問到，有國民黨立委竟然建議陸委會，應該要帶沈伯洋前往中國交流澄清誤會，梁文傑也強硬表示，對中國來說沒有「誤會」兩個字，只有投降或不投降，還說如果投降他們就會歡迎，還意有所指表示像某些人現在的作為就是這樣，這番話也讓不少網友笑說所謂有些人是指館長嗎。





不過在另一頭，藍營卻是完全不以為意，面對總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應該號召跨黨派立委聲援沈伯洋，不只韓國瑜槍口對內完全不敢違抗中共，就連黨內立委徐巧芯、王鴻薇、陳菁徽，也都附和韓國瑜的說法。唯獨親藍名嘴陳揮文單槍匹馬跳出來，表示雖然他不認同沈伯洋意識形態，但當面對中國政權打壓當然要聲援。那大家怎麼看沈伯洋遭到中共通緝後，國內各黨派人士的回應呢，歡迎在youtube直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法

原文出處：午夜特搜：全球通緝不含德國？ 梁文傑冷笑「這些國家仍危險」

