主播 劉品薇／台北報導

上周末高雄衛武營萬聖節活動，短短三天就吸引60萬人次，密密麻麻人潮擠爆衛武營的各種畫面，持續在社群上瘋傳，有網友驚嘆、說高雄這人潮，是已經提早跨年了嗎，還有人開玩笑說，一瞬間以為台灣首都在高雄。





與此同時，也是在最近、曾經擔任罷免團體，山除薇害發言人的阿美，最近也跟高雄在地立委邱議瑩、共同舉辦一場青年里長交流，會後她也在社群分享、自己已經在高雄定居一年多了，身為台北市民真的好羨慕高雄人，尤其是高雄好多里長都非常年輕、有想法，又超有建設性，大家在談論到對高雄的展望時，眼神中對這片土地的愛是騙不了人的，讓她相當感動也很期盼高雄未來的發展，最後她更再次強調，身為台北人真的很難想像，一個區域的共榮氛圍、可以這麼強烈。貼文發出後吸引六千多人按讚、還有上百次的轉發。

事實上，有關於台北人好羨慕高雄的話題，近年來不時就會在社群上引發討論，不過當然有人贊同也有不少人持反對意見。綜觀網友在各大社群的貼文跟留言，最多人提到的，莫過於高雄近年來的演唱會經濟，做得相當成功，這幾年來包括英國搖滾天團Coldplay、韓團BLACKPINK都選擇在高雄開唱，帶動了相當驚人的觀光商機。另外在城市行銷的部分，像是今年過年的吉伊卡哇，去年春節的黃色小鴨、還有上回迎接BLACKPINK的粉紅色夜景、粉紅色頭髮、不只令國人印象深刻、甚至一舉登上國際媒體版面。不過其實、每次只要出現這類型讚頌高雄的貼文，都一定會有網友留言反駁說，台北人哪有羨慕高雄，最常見的說法就包括，如果高雄真的這麼好，為什麼還這麼多年輕人選擇北漂，是不是代表高雄整體的就業機會，就業資源，還是不如台北，另外也有許多人提到的就是大眾交通方面，覺得高雄還是沒有台北方便。

但無論如何，當然每個城市都有它的特色跟優缺點，也一定會其他城市難以取代，難以撼動的特殊地位。以上就今天熱搜，歡迎在youtube直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

原文出處：午夜特搜：台北人羨慕高雄？ 她移居後「這原因」狂喊超幸福

