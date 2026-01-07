午夜特搜：台日互為旅遊首選！日本網友發「這張圖」酸爆中國

主播／劉品薇 台北報導

中國之前對日本的旅遊制裁，已經看見明顯成效了嗎？最近有一名日本網友，拍下日本電視新聞節目的畫面，上面顯示的是中國遊客在新的一年1/1-1/3最愛去的國家，第一名不出所料，就是最近積極跟中國靠攏的南韓。不過綜觀前十名，包括泰國、新加玻、越南都上榜了，就是沒有日本，直接跌出榜外。

不過對此這名日本網友完全不在意，反倒發文表示謝謝高市首相，貼文發出後還吸引超過3萬人按讚。但先不論日本人怎麼看，這份旅遊榜單的真實性也引發質疑，因為其實這項排名的來源，是來自中國的旅遊網站-去哪兒網，就被質疑會不會是刻意把日本踢出榜外。畢竟與此同時，日本免費訂房服務商，最近也公布最新數據，今年農曆春節，來自中國的住宿預訂數量，可是比去年增加了將近六成，似乎完全沒受到旅遊制裁的影響。

說到春節旅遊，日本富士新聞網最近報導，以冬天海外旅遊來說，台灣已經成為多數日本遊客的首選，報導中也提到最主要的兩大原因，包括物價便宜、很多銅板價美食cp值很高，另外就是台灣的冬天氣溫，相較日本比較溫暖舒適。只是說到物價便宜，最近在社群上出現了一篇很有趣的貼文，這名網友說~為什麼日本人來台灣，都覺得台灣好便宜，但是台灣人去日本，也覺得日本好便宜，還說這是什麼經濟悖論。





貼文發出後引來許多網友留言，多數人都提到，主要是因為兩個國家貴的東西不一樣，台灣人去日本吃燒肉海鮮當然覺得很便宜，而日本人來台灣吃牛肉麵喝珍奶，也會覺得很划算，兩者其實並不衝突。說到日本人來台旅遊，最近還有一名日本網友在社群po出自己的護照，寫下自己將前往他最喜歡的國家台灣，還說今年給自己的目標是，一年要來台灣十次，這次他預計會先待在台北，大吃各種台灣美食，目標是胖5公斤以上。





沒想到這則貼文不只吸引超過11萬網友按讚，還釣出前總統蔡英文留言，歡迎他來台灣，還說有機會也可以到中南部走走，感受不一樣的台灣味。除了蔡英文之外，也有許多熱心網友立刻留言，附上許多美食資訊，也讓這名日本網友感動表示，台灣網友真的超熱情。以上就今天熱搜，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

