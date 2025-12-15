午夜特搜：台日友好最美畫面！ 日本創作者還原「李登輝生平」

主播／劉品薇 台北報導

最近有一個由日本網友經營的yt頻道，特別用ai還原了已故前總統李登輝的成長史，影片標題就寫下、李登輝推動台灣民主化的先驅，畫面中還特別附上日文字幕，希望能讓更多的日本年輕一輩也認識這一位偉大的台灣民主之父。

整段影片從李登輝出生在日本統治台灣時期開始講起，一共歷經了日本殖民、國民黨威權統治、最後完成台灣民主化，這三個時代。頻道創作者還特別在留言區大讚李登輝，是台灣唯一一位經歷過這三個時代，並且始終處於政治中心的人物，最後更再次強調，他是台灣民主化的奠基者令人敬佩。

影片發出後也讓許多台灣網友看了很感動轉發到其他社群上，也有台灣網友留言表示，李登輝是台灣人民一人一票選出來的第一任台灣總統。雖然說這頻道主要都是做一些日本知名人物的生平，但前總統李登輝這一部影片，觀看的人也很多，短短一周觀看數就飆破59萬次，同時還有800多則留言，意外成為台日網友交流平台。





說到台日友好感人的畫面還有，上個月有網友在社群上分享，一位日本婦人在風雨中高舉台灣國旗一路追著列車送別台灣遊客的畫面，畫面傳開後吸引23萬人按讚3500多次轉發。同時也有許多網友也對於日本人，這種很熱情的送別方式非常有共鳴，立刻在留言區曬出了各種日本人熱情道別的畫面。





另外還有最新的資訊要分享給大家這是日本規模最大的和服文化盛會「東京和服展」，今年將首次在海外舉辦，第一站就選在台灣，時間點就是從本周五開始，一連三天在台北華山文創園區，現場除了展示日本傳統文化之外、也跟台灣的大學生合作、要打造台日融合的風格。





最後這一張照片最近可能已經有很多人看過了，這是日本埼玉縣最近推出的故鄉稅納稅回禮，竟然是台灣滷肉飯造型的靴子，雖然看起來很像是真的滷肉飯堆起來的，但仔細看就能發現只是做得很逼真而已這並不能吃，而且官方還強調靴子本身非常穩固，是真的可以穿上街的，但同時也提醒這些表面圖案並不是特別耐磨，所以穿的時候還是要小心保護才能維持它美味的模樣。以上就今天熱搜跟大家分享，也歡迎大家在yt直播聊天室或影片下方留言跟我們分享你的想法

