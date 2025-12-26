主播／劉品薇 台北報導

日本知名親台派議員上畠寬弘，最近在台灣社群上可說相當活躍，上回才呼籲日本人來台灣看貓熊，引發廣大回響，最近更接受網紅八炯訪問，大談如何升級台日關係、並且跟台灣合作反共。

在訪談中，八炯提到國民黨時，上畠寬弘還特別先更正，說正式名稱應該是中國國民黨，接著還說看起來就像個傀儡，並且強調自己想支持的是台灣、不是中華民國，因為他說支持中國民國，其實是站在國民黨的立場上，但同時他也強調，他認為現在在台灣，無論是當時的本省人、外省人、認同自己就是台灣人，這件事很重要。另外他也提到其實在日本，無論政壇或媒體，其中也有所謂的親中派，也有正在被中國滲透的跡象，因此他認為其實台灣經驗，很值得日本學習，像是他就提到台灣前後任總統蔡英文、賴清德，能夠連續執政，正是因為台灣人民做出了明智的選擇。

訪談過程中他也多次不斷強調，中共一直以來的目的，就是讓其他國家對中國產生依賴，無論是經濟上或其他方面，但偏偏中國又是一個毫無法治觀念的國家，因此他目前在日本所努力的，就是讓日本對中國的依賴降到最低，最好不要有太多的往來，他還說儘管他常常因此被貼上反中派標籤，但他非常以此為榮。訪談最後，他也表示自己投入日本政壇十幾年來，積極推動台日友好、深化台日合作，但也因此不時就會受到來自中國的打壓，有時是打電話來抗議、有時是軟硬兼施，邀請他也到中國去看看，但他強調自己完全不理會。





這影片發出後短短一天就有13萬次觀看，許多台灣網友都留言大讚上畠寬弘，感謝他為台灣發聲。同樣長年下來，積極為台日關係奔走的，還有印太戰略智庫執行長矢板明夫，他最近在社群上曬出自己捐款的明細，表示他這幾年來，每到耶誕節，就會捐款給10個台灣的公益團體，表達一點心意。





同時也表示雖然過去這這一年，也有許多不如人意之處，像是期待中的大罷免沒有成功，但他說這也是民主過程的一次學習。更強調儘管如此，今年還是有讓他感到高興的事情，就是日本誕生了高市早苗首相，他認為這象徵著日本正在朝著更清楚表達立場、更願意承擔國際責任的方向來前進，也強調這對台日關係而言，無疑是正面的發展。以上就今天熱搜，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

原文出處：午夜特搜：台日合作反共！ 日議員「金句連發」挺台抗中

