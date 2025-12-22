主播／劉品薇 台北報導

近年來中國遊客在日本鬧事、惡搞各種亂象頻傳，最近又有一名日本網友發出一段影片，寫下說真的以後不需要再來了、拜託別再來，最後更標記中國觀光客，而影片內容更是慘不忍睹，一走進房間亂七八糟、滿地垃圾，就連檯燈都遭到破壞，這要完全清乾淨恐怕得花上大半天。

這段影片在社群發出後引來許多台灣、日本網友留言，有日本網友說感覺像是一副要給日本人一點顏色瞧瞧，完全無法理解這是什麼樣的心態；另外也有日本網友喊出，以後如果是中國遊客訂房，房價應該要設定五倍以上。

另外在留言區也出現不少台灣網友，分享他們過去到日本旅遊時，在飯店退房後的貼心舉動，像是有人會在房內留下一些小費跟卡片，也有網友特別送上了台灣獨有的點心感謝辛苦的房務人員。同時也有不少網友分享退房之前房間乾乾淨淨的照片，就是希望能幫台灣留下一個好印象。另外也有日本網友在留言區分享之前日本青森大地震時，台灣遊客合力幫忙保護電視的畫面，說雖然不應該拿中國跟台灣比較，但兩者相較之下真的是天壤之別。





說到中國遊客在日本蓄意破壞事件，還包括前段時間社群粉專「日本省錢小站」發文指控，一名中國遊客在日本【稻村崎溫泉】泡湯時，不只沒有先沖洗身體就進入浴池，還把毛巾放入溫泉。更誇張的是，一旁有人好心提醒他，他竟然還惱羞成怒，一氣之下把整整2公升沒有稀釋過的沐浴乳全倒進了浴池裡面。導致溫泉業者不得不將池水全部換掉、徹底清潔，同時也被迫暫停營業。事件傳開後讓許多當地居民、社群網友都感到相當震驚和不滿。





也是因為中國遊客這一連串脫序事件，也導致日前中國政府呼籲中國人避免前往日本時，其實許多日本旅宿業者反而很開心、甚至有不少業者覺得完全不受影響。而實際上的狀況似乎也確實是這樣，根據日本政府最新統計，光今年1月-11月已經有大約3900多萬外國遊客到訪日本，數量超越去年同期。更諷刺的是，最近兩個月在所有遊客當中，來自中國的遊客人數依舊位居榜首。





對此財信傳媒董事長謝金河也分析，認為日本今年應該可以突破外國遊客全年4千萬人次的目標，同時也分享他認為日本之所以吸引人，除了日本人的和善與乾淨之外，在日本街頭隨便找吃的很少會遇到不好吃的。那大家認為日本觀光在台灣人心中，之所以屹立不搖的原因又是什麼呢，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法

原文出處：午夜特搜：台灣中國高下立判！ 日人曝中客「退房畫面」網嚇傻

