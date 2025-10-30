午夜特搜：台灣人or中國人？ 日韓網友靠「這特徵」秒分辨

主播／劉品薇 台北報導

最近有一名在台灣生活的韓國網友赫赫拍了一支短影片分享，說大家真的不用擔心韓國人會分不出來你是不是台灣人，因為其實許多韓國人都分得出來，接著他也自導自演一段狀況劇。如果是台灣人 的話，走進店裡看起來會比較害羞，詢問店員問題的時候會主動用韓文或是英文，而當發現店員會講中文時，會感到非常開心又驚喜並且對店員很有禮貌。但如果不是台灣人的話，一進店家就會直接預設店員應該會講中文，所以直接用中文詢問店員這個那個有貨嗎，接著可能還會問金卡打幾折，雖然在短影片當中沒有直接點名中國人，但字幕刻意用了簡體字，也讓網友立刻心領神會。

而這支短影片po出後短短兩天就吸引超過三萬人按讚，許多網友認為他模仿得實在太像，說自己去到韓國真的就是他影片中表演的樣子。也是在最近，在台灣發展的日本藝人阿部瑪麗亞也在他的yt頻道做了一支影片，分享日本人眼中的台灣人，影片中提到的第一點，就是台灣人真的很常會把一些貴重的東西，直接放在餐廳咖啡廳桌上，另外她也觀察到，台灣男生出門的時候不愛帶包包，通常都把手機錢包很多有的沒的東西，全部塞在褲子的口袋裡，因為她說日本男生不太會這樣做，因此也成了一個很好辨認台灣人的特徵。





另外還有像是聊天的時候很愛拍手大笑，但被誇獎時又會很不好意思轉移話題，再來就是超愛排隊，對於免費贈品似乎完全沒有抵抗力，最後她也提到她覺得台灣人的文化認同感很強，因為她覺得日本人好像會習慣性謙虛，就算覺得自己國家的人事物很厲害，也不會主動分享，但許多台灣人好像不用等別人問，就會主動推廣台灣文化或台灣好用的商品，她也認為這是日本人可以學習的地方。





事實上，近年來確實無論在韓國或日本觀光業，似乎都掀起了一股反中浪潮，對於中國奧客行為實在忍無可忍，因此也引發了許多如何辨認台灣人的話題。而在台灣，也有不少民眾為了避免出國被誤認為中國人，會刻意佩戴印有「我是台灣人」日韓字樣的徽章，而這徽章後來更被韓國媒體報導後瞬間爆紅，不僅訂單暴增，甚至有中國網友留言求購。那大家覺得今天說的這些日韓網友辨認台灣人的方法準確嗎，歡迎在youtube直播聊天室或影片下方留言跟我們分享你的想法

