主播／劉品薇 台北報導

我們在日常生活中使用的詞彙，哪一些是台灣用語、哪一些又是中國用語不時就會在網路上引發話題，但其實不只有台灣人可能會因為中國社群或戲劇遭到無形滲透，也有中國網友深深受到台灣用語的影響。

最近有一名中國網友在社群上發布了一段短片，內容提到她覺得中國最應該向台灣學習的一點包括台灣的造詞，她覺得台灣的造詞非常有人文關懷，反觀中國在日常生活中使用的詞彙，卻常常帶有強烈的貶義跟偏見。





像是影片中她就提到窗殺，台灣說的窗殺在中國稱為鳥撞，指的是鳥類因為無法分辨大樓的玻璃門窗，以為是可以穿越的空間，結果不慎撞上去導致傷亡。這位中國網友就說，她在發現這個詞的時候簡直震撼到她的世界觀，覺得是另一個境界的思想。因為窗殺這個造詞代表的是我們認為是因為人類建造的窗戶導致了鳥類的死亡，是人類破壞了原本的自然環境導致的結果；但中國的造詞鳥撞，卻把傷亡原因歸因於鳥類，聽起來好像是鳥類自己莫名其妙撞上窗戶才會受傷或死亡，她認為中國的造詞完全是人類至上的概念。

除了窗殺之外，她也提到像是將流浪漢改成街友、將腦癱改成腦麻，都去除了原本用語中的無知與偏見，讓大眾在使用這些詞彙的時候可以帶著更客觀，或是更有溫度的角度去看待。這則貼文發出後也引發廣大回響，除了超過1.5萬人按讚，也有許多台灣網友留言補充，像是將外籍新娘改成新住民，外籍勞工改成外籍移工等等，也都是透過日常用語去學習尊重不同的族群。





說到台灣跟中國用語之間的差異，網路上不時就會出現類似的話題，最近也有網友分享這張廣告圖，同樣是香腸，萊爾富取台語發音用中文寫下煙強。反觀全家卻取名無極限大大烤腸，讓許多網友看了滿頭問號，很多人說從小到大也沒聽過把香腸說成烤腸的。原po也在貼文中寫下，香腸這局萊爾富贏了，同時也質疑全家最近不是被抓到中國用語，就是廣告出現簡體字。對於這些爭議，全家也強調未來會將廣告文宣文字使用規範列入教育訓練，避免類似事件再發生。以上就今天熱搜，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法

原文出處：午夜特搜：台灣用詞太文雅！ 中國人被「這詞彙」震撼世界觀

