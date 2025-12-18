主播／劉品薇 台北報導

民眾黨立委黃國昌今天在立法院喊出，民眾黨黨團將正式在院會提出彈劾案，要彈劾總統賴清德。

不過對此，律師陳怡凱隨即在臉書粉專發文打臉，他先說明要彈劾總統必須滿足三個條件。包括第一、全體立委二分之一以上提議。再來還要全體立委【三分之二以上】同意。最後還得要憲法法庭判決過關，才有辦法彈劾成功。





不過律師接著就點出關鍵，光是第二點【三分之二以上立委同意】，就算藍白兩黨立委加起來也無法達標。因此他也接著拋出，那現在最簡單的辦法就是由國會多數黨倒閣全部重選，只要藍白兩黨有自信可以拿下三分之二以上的立委席次，就能把總統彈劾案送出立法院。最後更酸黃國昌自認大材小用的立委，想要彈劾總統現在唯一的辦法就是倒閣，如果不提倒閣說什麼彈劾總統，就是打假球。

廣告 廣告





其實對於這個問題，黃國昌今天在立法院喊話彈劾的時候也有提到，他也坦言說立法院在野黨或許沒有足夠的票數，可以讓彈劾案成立，但他要在憲政史上開大門走大路，他認為應該遵循的憲政程序還是要進行。不過這番話也立刻被質疑，那喊話彈劾根本已經淪為口號。其實今天不只律師陳怡凱發文，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金，稍早也在社群上發文嘲諷，說民眾黨黨主席、法學博士、即將卸任的立委說他要彈劾總統，這是認真的嗎，接著還幽默揣測了監察院的心聲，刪我預算現在又要我配合做事嗎。另外也酸黃國昌現在才終於想起憲法法庭嗎，但目前人都還沒找齊要怎麼彈劾。最後更質疑這是黃國昌卸任之前最後一場演出嗎。

另一方面，除了黃國昌高分貝喊話之外，還有支持者同步架設了一個彈劾賴清德的網站，許多黃國昌追隨者更是興高采烈在社群上喊出，目前連署人數已經突破百萬人。不過對此網紅八炯立刻在貼文下方留言打臉，說這個網站就算名字亂打、信箱亂留，竟然也可以算一次連署成功，還酸說難怪現實版的死亡連署會這麼多。而且事實上根據現行法律，台灣民眾是沒有辦法透過網路連署的方式來台彈劾總統的，因此這樣的網站也立刻遭到許多人質疑，根本只是在製造沒必要的混亂。那大家怎麼看黃國昌今天喊出彈劾賴清德呢，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言跟我們分享你的想法

原文出處：午夜特搜：小草嗨喊彈劾總統！ 律師點「這關鍵」大潑冷水

更多民視新聞報導

居民夢靨！捷運三鶯線測試聲太吵 卓冠廷提3要求：地方建設不應是噩夢

透視新聞／黃國昌聯手藍委要監院彈劾卓榮泰 行政院長不副署《財劃法》脈絡一次看

藍白聯合記者會「彈劾總統」 網轟「2個白X投共黨」：癱瘓憲法法庭怎彈？

