午夜特搜：徐巧芯嗆辣談軍事！ 沈苗親自「神回覆」精準打臉

主播／劉品薇 台北報導

國民黨立委徐巧芯最近頻頻在社群發文，大談各種軍事議題，包括針對民進黨立委沈伯洋最近回應網友留言，表示沒有服過兵役的人就不能保衛國家嗎，也強調替代役就是民防。

結果這番話引起徐巧芯注意了，直接在社群上發文嗆聲，酸沈伯洋是中國紅熊、認知作戰大師，還說他再度軍盲，徐巧芯列點強調第一，替代役不是軍人，法源依據是【替代役實施條例】，至於民防，法源是【民防法】，她強調兩者本質不同、制度不同、訓練更不同。

不過貼文發出後沒多久，沈伯洋親自在貼文下方留言回應，第一句就寫下我覺得立委還是要識字，接著引用役政署署長沈哲芳的說法，強調總統早在去年12/27記者會就揭示，為了完善全民國防體系架構，政府已經建構四大防禦區塊。而在政府「強化全民國防兵力結構調整方案」當中，替代役已經納入民防系統，並為民防三大支柱之一。最後還特別括號提醒徐巧芯，替代役是內政部管。留言發出之後吸引超過1萬人按讚。





但事實上，徐巧芯最近在社群上開的軍事戰場還不只這一個，這兩天還特別做了一張聳動圖卡，寫下所有的戰爭宣傳、叫囂、謊言、仇恨，都來自那些不上戰場的人，最後大字寫下就是你！苗博雅！對此苗博雅稍早也在圖文下方留言回嗆，她說徐巧芯是哪裡撞到？所有的戰爭宣傳、叫囂、仇恨，是來自中共、習近平、國台辦，徐巧芯卻不敢指出真正恐嚇要發動戰爭的人。接著也強調自己從來沒主張侵略其他國家，痛批徐巧芯當到立委了，還每天標題殺人。苗博雅最後更提到，從小國民黨叫我們背「莊敬自強、處變不驚」說那是愛國，現在講全社會防衛韌性就變成叫囂仇恨了嗎。





這則留言發出後同樣有超過1萬名網友按讚。其實在沈伯洋跟苗博雅的留言下方，徐巧芯都還有再回應，繼續筆戰完全不認輸，那在這些爭論當中就有網友提問，大家比較支持誰的觀點呢，對此就有網友突破盲點表示，其實只要看徐巧芯發文的按讚數，還有沈伯洋、苗博雅留言的讚數應該就很明顯了吧。那大家怎麼看徐巧芯最近針對替代役、民防、戰爭的這些發文呢，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言、跟我們分享你的想法

