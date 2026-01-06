主播／劉品薇 台北報導

今天在各大社群平台瘋傳一段短片，是中國連鎖手搖飲料店霸王茶姬的店員，在做飲料時竟然徒手加料，還直接把手伸進杯子裡面攪拌奶茶，背景音樂還刻意搭配印度風格曲目，令人作嘔的畫面立刻在社群上引發許多討論。

眼看事情鬧大了，這名手搖店員工趕緊留言澄清，說當時其實已經準備打烊了，這些原料也是準備丟棄的，不會再對外販售，所以才想說來模仿印度製作印度奶茶，沒想到會引發這麼大的關注，還說自己真的快嚇壞了。除了員工出面澄清之外，霸王茶姬總部隨後也正式對外回應，表示在他們調查之後，影片拍攝地點確定是他們位在福建漳州的一間加盟店，但同時跟員工口徑一致，強調畫面中使用的這些原物料都是屬於準備報廢的廢棄品，拍攝後已經全數銷毀沒有對外販售。聲明最後也強調已經針對這間加盟店無限期停業整頓，同時也立刻解雇了拍影片的員工，就連門市的店長跟督導也都被降職處分。

事實上，就在這一段影片傳開後，不只有霸王茶姬，還有許多其他連鎖飲料店也被翻出過去也曾有員工做出類似行為，像是徒手操作或惡搞擺拍等等。相關畫面在網路上擴散後，也讓各家業者緊急回應，強調這些影片都是屬於私下拍攝娛樂模仿而已，實際出餐的飲料都有按照標準SOP來進行，同時也表示會加強員工訓練。只不過因為這類型的惡搞影片實在太多，背後是否還有其他食安問題也讓不少網友半信半疑。





同樣是這兩天在中國社群上，引發廣大討論的還有，就在美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，中國社群平台上大批網友竟然突然開始瘋狂轉發歌手梁靜茹的歌曲可惜不是你。許多人一開始還沒看懂，後來才發現原來是諧音梗，習近平的習、小熊維尼的尼，暗諷美國該抓的人應該是中國領導人習近平。只不過就在話題傳開之後，這首歌疑似立刻被中國當局禁播，有網友分享中國音樂平台QQ音樂可惜不是你這首歌的頁面，原本還能正常播放，但平台卻突然跳出通知顯示歌曲暫無版權，突然就不能聽了，由於時間點相當敏感，也讓不少網友懷疑該不會是中共當局又玻璃心碎。以上就今天熱搜，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言跟我們分享你的想法。

原文出處：午夜特搜：徒手加料攪奶！ 中國手搖店「噁畫面」曝光

