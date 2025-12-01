主播／劉品薇 台北報導

才剛來台灣四個月的中配若瑜在網路上分享自己領到普發現金1萬元，被網友留言錢拿了請承認中華民國是一個國家，對此她卻回嗆錢要拿但這要求她做不到，儘管後來若瑜已經道歉了，但整起爭議還是持續延燒。

就連同樣身為中國籍配偶的網紅Jo、大瑤，這兩天都接連拍影片同聲譴責，其中Jo話說得很重，她表示自己看到這新聞的時候，感覺有口氣堵在了胸口真的不吐不快，砲轟說不會說話就不要說，同時痛批若瑜來台灣這四個月有繳過稅嗎，在毫無付出卻可以得到的情況下至少要懂得感恩，結果不旦沒有還用挑釁的口氣擺出一副理所應當的態度，真的非常要不得。

影片中她還特別提到，同樣身為新住民，韓國網紅金針菇拿到普發1萬後，還自己貼錢在南韓首爾街頭買廣告宣傳台灣，讓她非常敬佩，但相比之下她也表達她的擔憂，擔心在台灣一定還有很多跟她一樣愛台灣、想成為台灣人的中配，可惜中配的名聲真的會被這些人害到。這支影片上傳後短短兩天就有將近30萬次的觀看。另外也是中配YouTuber的大瑤，她也是透過拍影片的方式來發聲，怒轟同鄉不要身在福中不知福。





影片發出後吸引許多網友留言，當中有人認為針對中配來台的觀察期，應該要再延長，否則輕易得到的東西就是任人宰割。只是另一頭來看到立院國民黨團，現在顯然不僅沒打算延長，甚至還要將中配取得身分證的年限從六年縮短到四年，所謂中配六改四這段時間也引發許多爭議。尤其外界最擔心的一點包括，依據目前兩岸人民關係條例規定，中配在台取得台灣身分證後，70歲以上父母也可以申請在台定居、設戶籍、取得身分證，接著只要在台灣居住滿6個月就能參與全民健保，這未來會不會是台灣健保一大負擔，也引發外界擔憂，包括衛福部質疑，這對其他國籍的配偶不公平，民進黨立委沈伯洋也認為，應該要再考量目前依親規定的適切性。不過國民黨立委徐巧芯倒是認為，目前中配雙親依親人數其實不多，其中使用健保的人更屈指可數，因此認為影響健保的幅度很有限。那大家怎麼看中配雙親依親納保對台灣的影響呢，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法

原文出處：午夜特搜：愛台中配接連發聲 她錄「這段話」罵同鄉要不得