午夜特搜：擋軍購是為了監督？媒體人「神比喻」戳破藍白謊言

今天在立法院程序委員會，立院在野黨團已經第五度，封殺國防特別條例，對此資深媒體人范琪斐，稍早在個人頻道發布一段短片，砲轟現在解放軍在封鎖台灣，而我們的國會竟然卻在封鎖國防預算，她強調所謂的監督，不是站在門口說我反對，而是要把案子攤開，一條一條審、哪一筆合理、哪一筆要補資料、哪一筆該刪掉、這才叫做監督。

不過她認為，藍白現在的行為，是直接在程序委員會擋住大門，然後再說自己在把關，這就像把球賽取消，然後再宣布自己，我防守天下第一。她強調立委可以對條例內容不滿，但是不能直接把門鎖起來，還包裝成說這是在監督。影片最後更強調，尤其現在環台軍演一圈一圈在繞，我們自己卻把國防案卡在程序裡面，這到底是真的在審政府、還是在放空國防。

影片發布後短短一小時已經有超過1萬次觀看，不少網友也留言痛批，藍白黨團在國會的行徑，就是在傷害台灣。另外高雄市議員張博洋也砲轟在野黨，小偷都已經來了，還拒絕裝門鎖，強調審查可以嚴格但不能拒審，可以強硬但不能癱瘓國家。同時他身為高雄在地議員，也再度喊話想選高雄市長的，國民黨立委柯志恩，此時此刻不應該選擇沉默、迴避，更不應該配合這樣的操作。





說到中共這兩天環台軍演，藍白封殺軍購，各大社群網友也討論得相當熱烈，包括一名網友點名民進黨立委沈伯洋、說沈伯洋說要預算先過，後續才知道要買什麼，還說不知道要買什麼就先要1.2兆，來鬧的嗎。但對此沈伯洋火速在貼文下方回擊砲轟還在造謠，強調現在根本還沒開始審預算，現在是要審國防特別條例，就已經被擋下來。





更強調自己沒有說過預算要先過，也強調審條例的時候，立法院就可以砍金額了，但現在的立法院卻是連討論、砍金額都不敢。最後更表示自己已經將貼文備份，希望遏止謠言。只不過目前在社群上已經找不到這則發文，只剩下沈伯洋的回應是公開的，根據原po後續發文的說法，他說貼文是被人檢舉下架的。但其實目前在網路上類似貼文當然不只這一篇，也讓沈伯洋這兩天紛紛在各貼文下方四處澄清，呼籲網友不要再被藍白兩黨，透過資訊落差的方式欺騙。





