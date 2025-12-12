午夜特搜：日本人推台灣製造！見中國米驚吐「這句話」引共鳴

主播／劉品薇 台北報導

最近在X平台上一名日本網友發文，PO出一張中國米的照片，寫下雖然很便宜，但他永遠不會買，沒想到這則貼文意外引爆許多日本網友共鳴，短短兩天就有超過5萬人按讚。





綜觀留言當中、日本網友反對中國米的原因，除了因為最近日中關係緊張之外、也有不少人擔心食安方面的問題，像是就有日本網友留言表示，就連自己來自中國的同事，都曾經提醒他，不要買中國米，還有人說應該要直接禁止輸入。





而且類似的貼文還不只這一篇，在其他相似的貼文中，有網友在留言區特別貼出的台灣米的照片，強調這邊有台灣產的，照片發出後也引發日本網友一波力挺，許多人都表示，歡迎來自友善國家的台灣米。但事實上台灣米在日本引發討論已經不是第一次，加上日本這兩年多來，受到國產米短缺影響，光今年1月到5月，台灣米外銷日本，已經超過7700公噸，是去年同期的六倍。而在今年六月份，還有日本電視節目，現場比較台灣米、跟日本米，結果現場包括主人、來賓、很多人都吃不出差別，讚賞無論是甜味、或口感，真的都很類似。

就在電視節目播出後，許多日本影音創作者，也紛紛製作「開箱台灣米」影片，引發廣大回響。說到台灣農產品之光，最近讓大家印象深刻的，絕對還有台灣砂糖，日本蘋果糖職人池田橋俊，之前因為在台灣一口氣狂掃20包砂糖，驚動海關，一砲而紅。但對此台糖反應也很快，本周二已經由台糖董事長，親自接待這位日本職人，送上各式各樣的台糖伴手禮，而池田橋俊稍早也再次在社群上分享他的戰利品，還開玩笑說，他現在是政府認證合法白粉男。





但說到這兩天在日本網路社群，引發討論的話題，還包括不少日本網友，特別截錄了總統賴清德，在日本電視新聞當中出現的片段，寫下台灣總統賴清德也批評中國，堅決反對用暴力、恐嚇的方式，改變區域和平。有趣的是，貼文下方不只刷一排台日友好，還有人留言台灣跟日本是鳳梨扇貝聯盟，也讓許多網友看了會心一笑，因為這留言主要是在說，過去在台灣跟日本的農產，水產被中國封殺時，台日兩國元首，都親自開箱力挺，也讓台日情誼持續加溫。以上就今天熱搜跟大家分享，也歡迎大家在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

