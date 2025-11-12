午夜特搜：日本社群現「挺台潮」 網友接力發「這句話」力抗中共
主播／劉品薇 台北報導
大家最近滑社群時有發現嗎，最近陸續有網友在社群發問，怎麼這幾天怎麼一直滑到有日本網友發文，寫台灣就是台灣，而且進一步在社群裡面搜尋台灣就是台灣的日文，還可以看到更多更熱門的貼文，包括有日本網友寫下，台灣就是台灣不是中國，獲得超過3萬個讚，還有日本網紅接力發文，寫下有多少人覺得台灣就是台灣、不是中國，貼文也獲得1.5萬讚。
另外前段時間也有日本政治人物發文，強調台灣不是中國的領土，還說台灣是朋友、中國是敵人。但同樣，有人贊同就會有人反對，其實在搜尋這些貼文的同時，也會看到有部分的日本網友並不認同這樣的說法，但無論如何都顯示出近期在日本論壇中，有關台灣、中國的議題受到高度討論的。
最主要的原因還是日本首相高市早苗，最近拋出有關台灣有事的發言，日本電視台政論節目日曜報導，最近也談論到相關的話題，節目最後還進行即時投票，總共有6萬多人投票，其中高達82%的日本觀眾都認同高市早苗的說法，另外有12%的觀眾認為不妥，剩下6%則表達無法判斷。其實除了日本電視台的這一份即時投票之外，日本新聞網JNN上周最新民調也顯示，高市早苗剛成立的新內閣支持率高達82%，對於高市早苗上任後的一連串外交表現，也有83%受訪者予以肯定，顯示多數日本民眾相當認同高市目前的外交路線。但就在高市早苗高調展現力挺台灣的同時，中共當局卻是不間斷地對高市進行各種攻擊，甚至說出了斬首這種令人無法接受的用詞，也持續推升日本網友的反中情緒。
不過說到日本民眾對中國反感的原因，除了地緣政治因素之外，還包括近年來中國觀光客在日本上演各種脫序行為，以及近年來越來越中國富人瞄準日本東京、大阪房地產，甚至一度出現爆買潮，也引發許多日本居民的反感及擔憂，就怕這樣的現象持續下去對日本國家安全、經濟都會構成危害。那大家怎麼看最近在日本社群許多人在討論有關台灣的議題呢，歡迎在youtube直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法
原文出處：午夜特搜：日本社群現「挺台潮」 網友接力發「這句話」力抗中共
