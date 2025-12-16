主播／劉品薇 台北報導

最近有一位已經在台灣生活十年以上的日本人，坂井日南多，接連拍了好幾部短片，大談政治話題，像是昨天最新的一部影片中，她先意有所指提到，台灣的文化非常複雜，外國人很難理解，接著她就說，請問那一群支持藍白的人，是否知道原本的國民黨，其實已經不存在了。

接著還說如果只能在綠或紅之間，二選一的話，為什麼一定要選紅呢。影片最後更強調，反綠沒關係，但既然還有其他的政黨可以選，為什麼要選中共。這段影片在社群上獲得破萬次觀看，不少網友讚賞她，怎麼感覺比很多台灣人，更了解台灣政治。因為事實上，除了這一部影片外，坂井日南多上週也曾拍影片嘲諷，說那一群，在台灣自稱是中國人的人，你來日本或去其他國家時，也可以大方宣傳你是中國人。

廣告 廣告





還說因為我們其實很在意你是哪裡人，最後更嗆說，難道你出國時就不敢說自己是中國人嗎。這一段影片發布後同樣引發廣大回響，許多台灣網友也立刻聯想到，國民黨內包括黨主席鄭麗文、立委翁曉玲、前總統馬英九等等，不少人都曾高分貝喊出自己是中國人。同樣是相當力挺台灣的，在台灣發展多年的日籍明星夢多，最近也多次在社群上，直接跟中國網友卯上。





雖然他霸氣回嗆小粉紅的作法，引發許多網友讚賞，但同時似乎也已經開始影響到他的演藝工作。他稍早在社群發文表示，他很清楚在演藝圈內，不講這些會比較好，但他強調，他同時也是一個愛台灣的日本人，對台灣有說不完的感謝，更強調現在有些工作機會流失也沒關係，甚至還說變窮也沒關係，他還是會選擇繼續說，台灣就是國家，永遠都不會變。





其實提到霸氣對抗中國霸權的，還有日本防衛大臣小泉進次郎，他最近在參議院接受質詢時，就有在野議員問到，增加軍費也不一定能促進和平穩定，但對此小泉進次郎正面回擊，強調這種事應該請議員自己，去跟造成區域緊張的中國說！這一番話今天也在台灣政壇激起漣漪，讓綠營再次呼籲藍白兩黨，看清楚敵人在哪。那大家怎麼看最近陸續有，在台日本人，站出來譴責中國、譴責國民黨呢，歡迎大家在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

原文出處：午夜特搜：日籍美女超敢講！ 她錄「這段話」嗆國民黨舔共

更多民視新聞報導

與鉛中毒有關？前台中市議長張宏年過世 中檢：死因不明將解剖

爆黃國昌「跟台派金主要錢又勾搭柯」 吳崑玉：詐騙集團！

高市早苗再次拒絕撤回「台灣有事論」 重申立場不變

