台中市長盧秀燕，今天為非洲豬瘟疫情，正式鞠躬道歉，過程中還再次自稱媽媽市長，說媽媽做不好，一樣要檢討改進，但這番話讓金馬影帝陳慕義聽不下去，晚間在臉書發文表示，每個人都有媽媽，一輩子都愛著我們，是有一天我們人生到了盡頭時，唯一會想起最溫暖的愛，所以接著他說，請不要有人一直自稱是大家的媽媽，這樣真的是很侮辱，每個人他自己的媽媽，最後還特別在留言區補充寫下，中國人父權天下、母儀天下的思維，貼文發出後引發許多網友共鳴，有人說感謝陳慕義說出大家的心聲，也有人覺得一直自稱媽媽感覺很情緒勒索、被占便宜。確實、盧秀燕受到這一波豬瘟議題影響、從前段時間原本堪稱藍營最大共主、到現在媽媽市長形象大翻車，相關話題持續在網路上發酵，根據網路溫度計最新統計，十月份十大縣市首長聲量排行榜，第一名就是盧秀燕，不過網站也特別強調，這一項排名只是針對政治人物的網路聲量大小，並不代表網友正面或負面評價。那盧秀燕這回登上聲量冠軍，主要原因除了豬瘟疫情之外，還有之前出席台中爵士音樂節，表演打鼓的畫面，因為現場詭異的綠色燈光，讓這場精心安排的表演，也意外失控變成萬聖節最熱門裝扮之一。也是因為最近這一連串爭議事件，前立委陳柏惟之前就曾說，現在已經沒有人在討論盧秀燕選2028總統了，就連自家人似乎也話中有話，國民黨台北市議會議長戴錫欽，上午接受廣播專訪也提到，現在黨內的氣氛，對2028的期望可能不只是盧秀燕，已經開始期待其他的可能人選。甚至也點名立法院長韓國瑜，近期聲望也有所回升，強調這對國民黨來說，都是好事。以上就今天熱搜話題，那大家怎麼看盧秀燕今天道歉時再度自稱媽媽市長呢?歡迎在youtube直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

原文出處：午夜特搜：盧道歉自稱「媽媽」 影帝陳慕義「這句話」嗆爆打臉