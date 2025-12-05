主播／劉品薇 台北報導

就在行政院昨天宣布降速小紅書一年之後，網路論壇上竟然出現一片哀嚎聲，其中最多網友提到的，就是他們過去無論是找最新美妝、旅遊資訊等等，用小紅書真的很方便，甚至還有網友提到，小紅書上面有許多心靈雞湯，讓自己成長了很多。當中還有一部分網友矛頭指向賴政府，有人說這次封小紅書，炸出一對平常不投票，20-40歲的女生族群，根本是最後一塊很難拉票的黃金票源，結果現在全部在罵賴政府了，最後還說2026、2028有好戲看。

但就在這一片抗議聲浪當中，還是有許多清醒網友、四處澄清，強調小紅書會被禁用，是因為在這麼多詐騙案當中，各國平台包括臉書、google都有依據台灣法律，配合政府執法調查，唯獨小紅書對台灣政府已讀不回。其中還有一名，疑似是中國網友，在社群上用簡體字發文，說現在要做的不是憎恨政府吧，應該是要逼迫小紅書官方、配合調查，還說台灣人就繼續被帶風向，等到被攻陷的那天，我會替台灣改名太晚。





同時陸委會副主委梁文傑，也親上火線強調，這次措施是針對詐騙跟假訊息，不是針對特定國家。其實在今天這一片哀嚎聲浪當中，也有蠻大一部分的聲音強調，在小紅書上面根本沒有任何政治色彩，多半都是很多實用的美妝穿搭資訊，但真的是這樣嗎，事實上，就算撇除詐騙的部分不說，各界許多學者過去就已經多次警告，台灣作為一個被中國虎視眈眈的國家，中國各大社群，本身就是一個具有高度資安風險的平台，甚至就連美國德州州長艾波特，早在今年二月就宣布，禁止官員在政府設備上，使用小紅書國際版，更強調德州不容許中國共產黨，透過蒐集數據，滲透我們的關鍵基礎設施。





另外美國前白宮副國安顧問博明，也早在去年六月就提出，面對中國對台灣進行的心理戰、資訊戰、法律戰，台灣都應該要採取更積極作為，甚至直接點名TikTok跟小紅書，就是中國的統戰工具。甚至就連、中國上海復旦大學的中國研究院院長張維為，都曾在今年五月份，武漢大學一場公開演講中提到，小紅書等等的短影音平台，受到大量台灣年輕人喜歡，因此他相信，未來統一台灣後，會比治理香港更容易。也因此儘管許多台灣網友強調，小紅書沒有政治色彩，但學者也一再示警，往往就是透過這種輕鬆的方式，實用的資訊，美化在中國的生活，更容易讓人掉入統戰陷阱。





那大家怎麼看這一波禁用小紅書，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

原文出處：午夜特搜：禁小紅書網美哀嚎？ 梁文傑這句「大實話」狠打臉

