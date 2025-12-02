主播／劉品薇 台北報導

明年的台北市長選戰，民進黨究竟要派誰出戰，被點名的人真的越來越多，最近還有一名網友發文表示，羅一鈞只要願意出來選台北市長，不用加入民進黨直接選，至少民進黨在2026不至於大敗。最後更強調他不認為對手有什麼點，可以批評到羅一鈞。雖然這則貼文發出後，兩天內有3500多人按讚，但底下700多則留言，幾乎一面倒強力反對，很多人認為根本沒必要讓羅一鈞出來，被台北市民侮辱。

也有人提到有了上次2022阿中部長的經歷，他不支持再拱羅一鈞出來。不過網友點名歸點名，目前綠營在台北市這一局，看起來還是個大問號，尤其已經表態有意參選的吳怡農，最近爭議不少，包括前段時間針對大罷免的發言遭到炎上，他當時是說，如果這些黨內操盤手，名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，這句話引爆許多綠營支持者不滿。

對此吳怡農稍早傍晚的時候，在社群發了一篇反省文，內容強調罷免團體是他心中的無名英雄，讓這群人感覺受傷，他深刻反省，同時強調他從來就沒有批評罷免團體志工。他也再次強調，他一直以來在談的都是，有些專家的分析，只靠感覺、而缺乏對數據，還有整體社會氛圍的客觀分析。而在文章最後吳怡農也提到，目前在台北市這樣的艱困選區，還沒有其他人表態參選，希望大家繼續給他建議跟指教。





確實其實吳怡農說的也沒錯，目前民進黨在台北市的布局，似乎已經陷入了，很多人被點名，卻沒人願意參選的困境，包括立委王世堅今天已經說了，他身228受難家屬，無法接受在選舉中輸給蔣家下一代。還有不久前才被謝龍介點名的行政院長卓榮泰，也明確表態，不可能成為台北市長候選人。





另外陸委會副主委梁文傑之前也一度被拱上台面，但他也立刻強調自己沒有參選規劃。至於同樣被視為大咖領頭羊的，民進黨秘書長徐國勇，更是早在一個多月前就明確表態，暫時不必提到他。而在中生代當中，呼聲很高的立委沈伯洋、議員苗博雅，雖然他們沒有這麼明確地說不選，但也沒有主動爭取出線。





因此，其實從檯面上幾位人物的態度大家也看得出來，大家都知道明年台北市這一仗，絕對不好打，只是民進黨作為執政黨，終究免不了，還是得派人出來，跟蔣萬安正面對決。那大家在目前被點名的這些人當中，最看好誰呢，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

原文出處：午夜特搜：綠營北市再現奇兵？ 吳怡農「這篇文」向罷團道歉

