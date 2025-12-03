午夜特搜：聯手讓小粉紅心碎？台日網友推「這妙招」宣布台獨

主播／劉品薇 台北報導

中國最近宣布拒絕承認舊金山和約，原本以為會給台灣跟日本重重一擊，沒想到台日兩國網路論壇瞬間一片歡欣鼓舞，開起各種台灣回歸日本的玩笑，包括有日本學者在X平台上發文，高喊歡迎台灣回來，吸引4.6萬人按讚、六千多次轉發。有趣的是，貼文下方立刻有日本網友表示，台灣是日本領土，而如果台灣想要獨立，日本必須承認台灣獨立，到時候台灣就能成為一個真正獨立的國家。

這則留言也立刻引爆廣大迴響，類似的說法也不斷在網路上瘋傳。像是有日本網友說，你們一旦回歸日本之後，就再從日本獨立出去。也有人說現在應該先歡迎台灣回來，然後再承認台灣獨立，最後還強調，原來中國是這個意思謝謝中國。同時也有非常感人的留言，表示如果這種情況真的發生，我們應該尊重台灣的意願，因為日本是一個民主的國家，不是獨裁霸權國家。

當然這議題除了日本網友關注之外，台灣網友更是接力喊出，要開始學日文了嗎?先想想要取什麼日本名字，結果日本網友也立刻接球，有網友發文表示，日本第48個都道府縣誕生，還貼心表示根據日本憲法，沒規定官方語言，因此台灣人可以繼續使用繁體字。





另外非常有趣的還有這兩張圖，有日本網友在看到新聞之後，立刻做好了台灣日本回歸的海報，在社群平台發布後獲得超過3萬個讚，他還在貼文中寫下，大家開始開玩笑"大喜利"，所謂的大喜利不曉得大家有聽過嗎?原本在日本文化中是有，壓軸好戲的意思，後來一路延伸到現在網路時代，意思就有點類似台灣網友常說的迷因梗圖，可能像是一張照片+簡單的對白，就能瞬間戳中網友笑點。





說到大喜利，今天也有日本網友製作這張圖，上面寫下舊金山條約無效紀念，大喜利旅行株式會社，日本"國旅"排行榜，第一名是台灣，這圖片被大量轉發後也讓台灣網友笑翻，說沒想到日本人開起玩笑，真的比台灣人還要瘋。在這一波舊金山條約熱門話題中，律師瑩真也在社群發文，解釋從舊金山和約，到臺北和約的歷史，強調這一連串日本投降、放棄台灣主權的事件，從頭到尾都跟中國無關，因為中共從來就沒有在這些國際條約中簽署過。





那大家怎麼看台日網友這一波回歸熱潮呢，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

