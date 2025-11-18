主播／劉品薇 台北報導

國民黨立委牛煦庭最近出資委託TVBS民調中心、做了一份最新民調，結果卻意外打臉自己人嗎！因為國民黨主席鄭麗文日前才公開表達反對增加國防預算，結果這一份民調的結果，有高達57%的民眾都表示贊成政府增加國防預算，不贊成的只有35%。而進一步分析，民進黨支持者當中高達93%贊成，民眾黨支持者也有50%贊成，至於國民黨認同者則有24%贊成增加國防預算。









如果用年齡層來分析，最支持增加國防預算的年齡層，包括20-29歲有高達71%、30-39歲也有61%。民調結果公布後，民進黨發言人吳崢也在社群上轉發嘲諷，這一份民調可是由鄭麗文自己認命的國民黨發言人牛煦庭委託的媒體民調中心做的，喊話鄭麗文還要砍國防預算嗎，還要跟主流民意唱反調嗎。同一份民調也顯示，總統賴清德最新的施政滿意度來到34%，相較於今年八月28%可是上升6%。不滿意度來到48%，相較於八月份55%下降了7%。另外台海議題方面，是否擔心中國攻打台灣，高達56%民眾表示並不擔心。

對此資深媒體人黃揚明也分析，這還是在tvbs民調中心的數據，但其實他也強調各家民調基本都呈現相同趨勢，賴總統顯然已經走出大罷免之後的低迷不振狀態，還說雖然還沒回到今年三月之前高達40%的滿意度，但他說應該是指日可待。那大家怎麼看這一份牛煦庭委託TVBS做的最新民調呢，歡迎在youtube直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法

原文出處：午夜特搜：藍委打臉鄭麗文 他曝民調「破5成」挺國防預算

