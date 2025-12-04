主播／劉品薇 台北報導

明年2026各選區議員選舉，持續加溫中，說到外型相當亮眼的選戰刺客，絕對少不了綠營這兩位，包括資深媒體人馬郁雯，之前宣布，爭取代表民進黨，參選台北中正萬華區議員選舉，還有這位是之前當過趙怡翔辦公室執行長的劉品妡，確定將接棒趙怡翔，代表民進黨參選台北大安文山區。不過其中馬郁雯，最近掛在台北車站附近的一面看板，竟然被徐巧芯特助郭音蘭意有所指表示，怎麼掛在按摩店上，接著還有國民黨議員的辦公室主任滿志剛，也跟進發文，對她進行各種性暗示攻擊。

這不只讓許多綠營人士看不下去，包括劉品妡稍早也在社群發文聲援，強調政治攻防可以，但對候選人進行這樣的性羞辱，真的低級又失焦。說到今天選戰焦點話題還包括，被封為小草女神的民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤，正式宣布投入台中市西屯區議員選舉。事實上她除了身為黨部發言人之外，也主持網路節目，親和力十足的形象，迅速累積了許多粉絲，甚至被封為民眾黨新生代女神。





提到民眾黨年輕世代女性戰將，除了過去大家印象深刻的學姊黃瀞瑩之外、曾經擔任新竹市府發言人的徐千晴，也被認為相當有潛力，今天九月份還接下了，民眾黨桃園市黨部發言人，這段時間更是非常積極在桃園跑行程、舉辦大大小小的活動，那未來是否將代表民眾黨，參戰桃園市議員選舉，也引發關注。





另一方面，國民黨的部分，近期相當受到矚目的，包括國民黨國際部主任董佳瑜，她可是國民黨主席鄭麗文剛上任時，第一波欽點的黨務主管之一，由於外型相當清新，甚至還被封為國民黨ai女神，加上擁有國外留學背景，被認為是國民黨目前重點栽培的學霸刺客，明年有望投入台北中山大同區議員選舉。最後這一位相信大家已經很熟悉，前國民黨發言人李明璇，已經宣布將參選，明年台北市松山信義區，雖然她上回立委選舉，當時投入高雄第八選區不幸落選，因此這回她將目標轉回台北，而且很早就起跑，最近已經開始在選區內掃街拜票。





那其實每回選戰選將的外型，確實都能幫黨的形象，加分不少，甚至有時候討論度也能外溢到其他選區，帶動整體氣勢。那大家目前有看好哪一位參選人嗎，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

原文出處：午夜特搜：藍營低級性羞辱！ 綠選將看板遭「他們」抹黃

