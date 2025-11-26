主播／劉品薇 台北報導

新版的全民國防手冊，已經陸續普發到全台各家各戶，相關話題也持續在網路上引發討論，包括最近有一名，移居台南的香港人，在社群上發出這張照片，分享自己也收到這本手冊了，不過他說，身為香港人，看完這本安全指引，百感交集。他在貼文當中回顧自己，從香港來到台灣，多少帶著掙扎、擔心自己會離「家」越來越遠。但他也強調幸好在台灣的生活，接住了我，讓他骨子裡的「香港氣」不旦沒有消失，反而變成了一個更寬的「香港人」。

廣告 廣告

重點是他在最後一段提到，手冊中寫了好多關於物資準備、認知作戰的資訊，用心讀、用心準備、用心記得，今天的生活得來不易。最後更寫下不希望看見一個珍重的地方，再被不可抗力變形。這篇貼文短短一天有四千多人按讚，上百次的轉發，讓許多台灣人看了相當感動，下方還有也是來自香港的網友留言表示，自己也已經把整本手冊看完，羨慕台灣人擁有的自由民主。





無獨有偶的，在台灣生活的土耳其youtuber圖佳，這兩天也在社群拍影片分享，今天在大樓拿到這本書，身為一個住在台灣13年的外國人，其實很驚訝，因為他覺得台灣是一個很安全的國家。但他也強調，他當然也希望永遠和平，但也不能沒有危機意識，他提到現在很多國家都在打仗，包括土耳其附近也都是在打仗、內戰，沒有絕對安全的地方，所以他覺得有一個資訊可以看其實很不錯，還說建議可以有英文版。





結果影片po出後立刻就有熱心網友在留言出，附上線上英文版連結給他參考。不過另一頭，一名住在台北網友卻今天發現，自己租房的大樓，昨天才發手冊，竟然就立刻有住戶把手冊丟進回收箱，讓他感嘆難道台北人真的都不重視自己的安危嗎。接著貼文下方陸續有網友分享，自己最近也是在路上，發現被亂丟的手冊，看了實在很無奈。





但其實不只一般民眾，國民黨在這段時間也帶頭，對這本民防手冊也是各種的冷嘲熱諷，甚至還刻意用來蓋泡麵，質疑手冊的內容，這畫面也讓醫師杜承哲看不下去，特地發文強調，許多國家都有編民防手冊，接著他列出包括日本、捷克、烏克蘭、法國在內，總共11個國家、近年都有出版，同時也強調我國國防部這回推出的新版，就是參考了這些國際範例。





那大家手上已經拿到這本民防手冊了嗎，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

原文出處：午夜特搜：藍營狂酸國防手冊 「在台港人」吐心聲暖哭網友

更多民視新聞報導

影／香港「7棟大樓燒成火柱」宛如火山爆發！工人1動作疑釀大火

「週三青年日」第131場 「高市早苗當選後的日本政局以及國際局勢」

香港惡火13死「7棟樓成火海」！杜汶澤吐11字發聲了

