午夜特搜：親中記者陷阱題！ 日大臣「機智反應」神似梁文傑

過去曾為您報導日本經濟安全保障大臣小野田紀美，每回記者會被媒體問到任何關於中國的議題，她絲毫不退縮、堅守立場，年輕又敢言的形象獲得台日網友一片好評。

就在今天的一場例行記者會上，台下有一名記者問到日中關係目前已經惡化到前所未有的程度，造成日本經濟損失，最後還問說高市首相是否應該要收斂一下發言。不過對此小野田不疑有他，立刻直球回應，強調完全沒有這種事。沒想到台下這名記者立刻接著問，所以就算造成經濟損失也完全無所謂嗎、不用反省嗎。對此小野田態度一樣很堅定，強調作為一個國家清楚表達自身立場是非常重要的，還說我們不應該去看他國的臉色，而是應該確實地說出自己的主張，最後更強調她認為之後也都應該繼續堅持這樣做。

這樣的堅定反應不只受到許多日本網友讚賞、也有不少台灣網友幫忙把影片翻譯成中文，相關片段已經被大量轉發到各大社群，還有不少網友認為，小野田當時在回應記者問題之前先淡定喝一口水，還有面對記者的問題時儘管無奈還是微笑的表情，感覺很像是日本版的梁文傑。就連民進黨立委林楚茵稍早也在社群發文，喊出我的朋友小野田與老公梁文傑同樣犀利指數滿點。但事實上，台灣網友除了注意到小野田霸氣的表現之外，也有不少人蠻驚訝，原來說在日本也會有記者問出這麼挑釁的問題，還有人說這是日本版的紅媒嗎。





另一方面，說到霸氣回應中國的日本大臣，最近受到高度討論的還有日本防衛大臣小泉進次郎，上次備詢的時候才直接嗆議員去跟中國說，最近主持記者會時又被記者問到，怎麼看中國要求日本撤回台灣有事的言論，還問說這問題處理起來是否極為困難。沒想到小泉進次郎立刻冷靜表示，與其說是困難不如說是根本沒有撤回的必要。事實上高市內閣最近這段時間各種機智、冷靜的表現，也持續獲得民意高度支持，根據日本產經新聞和富士新聞網、稍早公布的最新民調，高市早苗內閣的支持度達到75.9%，再度創下新高，尤其在18-29歲年輕人族群當中，支持度更是飆到92.4%，也顯示目前日本多數年輕人都高度肯定高市早苗的政策方向與外交態度。那大家怎麼日本官員近期面對媒體提問時的應答反應呢，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法

