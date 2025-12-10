主播／劉品薇 台北報導

台北市議員苗博雅最近在直播中提到，如果真的發生戰爭了，台灣會是什麼樣的景象？他強調許多人對戰爭的想像，可能還停留在漫畫、電影的誇張情節，但實際上現在的戰爭，大多數的人民，還是得正常生活、上班上課，就如同現在的烏克蘭。沒想到這段話被網友剪輯出來，大量轉發之後，立刻被許多親中媒體，國民黨立委大做文章，砲轟苗博雅在美化戰爭。

當中砲轟得最用力的藍營立委，包括徐巧芯，稍早還刻意在社群上發起投票，問大家兩岸開戰的時候，你要繼續上班上課，還是要去避難？用這樣的二分法，惡意帶風向。對此苗博雅晚間除了開直播，再次還原自己的論述之外，也發文表示，其實、中共要攻打台灣，成本是非常高的，也因此中共現在的策略，就是透過威嚇，讓台灣人投降，讓台灣人相信首戰即終戰，讓台灣人相信台灣會在幾天之內就全島毀滅，而任何提出不符合這種說法的人，任何主張抵抗的人，就會立刻受到親中媒體、在野黨、網軍，大量攻擊。

另外資深媒體人張禹宣也在直播中提到，這些整天說台灣完蛋了，說開戰之後無法照常生活的人，就是要製造恐慌，如果內部民心先崩潰，那中共已經贏了。但如果相反地，我們的預防心理健全，社會照常運作，經濟持續維穩，那持續贏下去，根本沒問題。

事實上，有關戰爭開打時還能不能照常上班上課這個話題，國際新聞頻道敏迪選讀，早在今年六月就曾拍影片分享，他強調戰爭不會讓一個國家完全停擺，還是要有人工作、賺錢、納稅，讓國軍有更多資源，可以增添設備，讓這場仗可以繼續打下去。影片中他也提到記者劉致昕，今年四月份的時候，跟網路媒體哈哈台合作，他們親自前往烏克蘭基輔，訪問了許多當地人目前的生活，有些人賣花、有些人煮咖啡，還是持續努力工作中，影片標題就寫下：飛彈掉下來，日子還是得過。不過敏迪也提到，相反地，當台灣越來越多人相信，戰爭一開打國家就無法照常運作，無法正常上班上課，覺得一切就會一團亂，這就是中共最希望的完美劇本，因為他們就能不費一兵一卒，讓台灣人主動拋下手邊所有的經濟產值，變成一個沒有人願意為了戰爭努力的國家。

那回到徐巧芯稍早在社群發起的投票，當兩岸開戰時，大家會怎麼選擇呢？歡迎在YT直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

原文出處：午夜特搜：談戰爭被紅媒轟爆 苗博雅揭中共「險惡目的」

