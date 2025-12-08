午夜特搜：赴中千萬別看病！ 他曝「這證據」險被活摘器官

主播／劉品薇 台北報導

最近有一名網友在社群上發文提醒大家，說去中國旅遊真的不要隨便生病，會被中國的醫生割器官。接著分享自己一個禮拜前才去中國，只是腸胃炎而已，結果被急診醫生說是膽囊炎要割膽囊，還問他什麼時候回台灣，當時嚇得他趕緊說明天就要回去，接著機票一買立刻回台灣。

貼文發出後引爆800多則留言，許多網友感到震驚，但同時也有不少人質疑他證據在哪裡，這也讓這名原po再次發文一口氣貼出好幾張就醫證明，包括有12/2在西安交通大學附設醫院就診的掛號憑證、診斷結果、診斷醫師，甚至連機票都附上，就是要強調自己說的都是真的。

當他再次發文，並且亮出這麼多證據之後，許多網友不只紛紛留言表示相信他，同時也有許多人分享自己過去遇到的事件，包括有網友說，他們家當保姆過去曾在上海的醫院做體檢，結果上海的醫生問她，有沒有做過腎切除手術，因為她體內只有1個腎，這名保母說她只有國中的時候有切過闌尾而已，而且她還記得幫她動手術的醫師。沒想到回去質問醫院，醫師第一句話竟然只說妳有證據嗎。





事實上，說到中國活摘器官爭議，相關的誇張事件真的很多，包括前段時間也才剛爆出，中國山東一名10歲小男童，因為腹痛就醫，結果被說腹部有病變必須立即開刀，沒想到術後家長發現，兒子竟然被摘除了6個器官，從此無法正常進食。另外已經逃離中國的前中國軍醫鄭治，今年十月也才在台灣網路節目上公開踢爆，他過去在中國時曾親眼目睹一名未滿18歲的少年，在沒有麻醉的情況下遭到中國軍方高層摘除器官。而他的這些證詞，後來也被收錄在加拿大紀錄片國有器官中。說到加拿大紀錄片國有器官，內容主要在揭露中國政權，強摘人民器官的驚人現況。





這部紀錄片在今年九月在溫哥華正式上映，而映後座談會上也有多位與會嘉賓跟專家表示，紀錄片內容令他們想起就在同一時間，也是今年九月習近平跟普丁，在九三閱兵上的一段長生不老的談話，專家痛批他們的說法，真實反映了中國的器官移植產業就建立在迫害人權上，是一條骯髒的利益鏈。那大家怎麼看有關中國活摘器官的議題，最近再度在論壇上引發網友討論呢，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法

