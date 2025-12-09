主播／劉品薇 台北報導





最近有一名網友發文PO出她的不起訴處分書，寫下自己生平第一次被告，居然是被民進黨告，接著還強調自己只是單純發文、用AI影片轉述，希望執政黨民進黨，要好好照顧人民、苦民所苦，還說自己講實話也被告，還要跑警察局，最後說好在今天終於收到信件，不起訴處份。

貼文發出後引爆兩千多則留言，因為仔細看看這一份不起訴書的內容，原來她當時所轉傳的，所謂的AI影片，就是在今年八月份，中南部豪雨成災時，在抖音平台大量流傳的災民爬屋頂的畫面。回顧當時中央地方合力救災，但在抖音上卻不斷出現許多AI生成短片，造謠說許多年老的災民，必須自己爬上屋頂救災，而官員卻在旁邊冷眼旁觀，雖然多數網友可能一看這畫面跟配樂，一眼就能辨認這是AI造假的，不過似乎還是有許多網友信以為真，當時甚至還大量轉發、用來批評執政黨。

廣告 廣告





也因此在今天9月的時候，民進黨議員卓冠廷，就正式舉發了這位轉發影片的謝女士，卓冠廷當時還發文寫下，亂造謠是有法律責任的，拿AI生成影像來製造恐慌，希望謝女士好好面對調查，也希望相關單位可以妥善調查，勿枉勿縱。只不過檢方進一步調查之後認定，這名謝姓女子發文的內容，並不構成違反社維法，災防法等等，因此不起訴處分。不過儘管如此，多數網友還是無法認同這名謝女士的作為，尤其還有網友翻出她過去的發文，竟然還曾讚嘆鄭麗文，收到了習近平的賀電，說能收到全世界有地位、有指導權、話語權的，最高領導人的賀電，真是光榮。





因此部分網友就質疑，我們的司法會不會對敵國的粉絲太友善了，不起訴還要被帶風向抱怨。確實，中國各社群平台、假訊息流竄問題，已經越來越嚴峻、根本防不勝防，民進黨立委沈伯洋就曾表示，台灣作為一個自由民主法治的社會，確實很難直接禁止TikTok、抖音這些單一平台，現在只能針對平台上違法的行為來進行規範，例如錯假訊息、詐騙、或侵害兒少隱私等等，接下來他也會提修法草案，希望讓相關法規更完善。那大家怎麼看這一起轉發假影片事件，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

原文出處：午夜特搜：轉發抖音假訊息挨告！ 她發文討拍反被轟是「敵國粉」

更多民視新聞報導

立院再卡關！院版《財劃法》又不上議程 李慧芝：非常遺憾

民進黨新竹市長人選浮出水面？傳由「他」出戰

陳玉珍提「助理費除罪化」拒撤案 黃捷不齒藍委1行為：慣老闆

