午夜特搜：近親結婚也六改四？ 藍白遭疑又是「洗人口法案」

今天在社群論壇上討論得最熱烈的話題之一，就是立法院法制局建議，檢討現行的近親結婚規定，研議將目前的旁系血親禁止結婚範圍，從六等親，限縮到「四等親」。消息傳開後引發網友一陣恐慌，很多人以為這代表，表兄底姊妹、堂兄弟姊妹可以結婚，但其實並不是這個意思。

所謂的將禁止結婚範圍，從六等親限縮到四等親，也就是說四等親還是不能結婚，就算修法通過，堂表兄弟姊妹之間依然是禁止結婚的。不過如果真的修法，即將放寬的是五等親或六等親，也就是所謂，再從堂表兄弟姊妹，就會被開放可以通婚。那什麼叫做再從堂表兄弟姊妹，也就是我們有共同的阿祖，我們的阿公阿嬤是親兄弟姊妹。舉例來說，我的阿公他的親兄弟姐妹，也就是我的伯公、叔公、或是姑婆，而他們的孫子，就是我的再從堂表兄弟姊妹，也就是所謂六等親，未來修法後就被允許可以結婚。

那這樣的關係到底算近還算遠，引發許多網友討論，像是許多跟親戚比較有往來，比較熟悉的網友就會覺得，其實這樣的關係還是很親近，很難想像可以通婚。但立法院法制局在報告中特別提到、目前多個國家像是日本、中國、德國，相關制度都比台灣更寬鬆，只有韓國目前還是比較嚴格的，所以認為台灣也應該順應國際潮流跟著放寬。





那對於立法院法制局這樣的建議，各黨立委又是怎麼看的，藍白兩黨立委似乎態度比較開放，國民黨立委吳宗憲就說，現在技術已經很精確，可以借助科技方式適度放寬。民眾黨立委林國成則是認為，隨著時代轉變現在很多人未必熟知自己的親屬，因此他也樂觀其成，建議啟動修法。但另一頭，民進黨立委鍾佳濱則認為，不能只憑法制局報告就啟動修法，應該要更加慎重。不只綠營立委持保留態度，國內不孕症權威醫師李茂盛，更是趕緊跳出來強調萬萬不可，認為這只會增加先天疾病，畸形兒的風險，對少子化一點幫助都沒有。另一方面也有不少網友質疑，這樣的修法未來會不會更方便兩岸人民通婚，甚至有洗人口的嫌疑呢。相關討論也引起不少民眾擔憂，大家支持放寬近親結婚的規範嗎，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

