午夜特搜：鄭麗文嗆「玩火啊」 醫師「神比喻」酸爆吸萬讚

主播／劉品薇 台北報導

針對總統賴清德昨天宣布追加國防預算，卻被國民黨主席鄭麗文嗆在玩火，醫師陳勛昨天在社群發文巧妙比喻，他說我晚上睡得著是因為我的住處有裝電子鎖，然後床頭有武器。不是因為我曾經找過鄰里的"土匪"鞠躬哈腰。貼文發出後引發許多網友共鳴，不只有破萬人按讚，還有800多次轉發。許多網友也在貼文下面留言跟著打臉國民黨，有網友說，你這樣又裝鎖、又有武器，明顯是在挑釁土匪。

還有人說，我晚上睡不著是因為有家人會偷偷開門放土匪進來揍我，還不准我買武器。另一方面，民進黨立委王定宇今天也在臉書上分享這張民眾在媒體投稿的漫畫，畫面中鄭麗文眼睛看著賴總統，指控他在玩火卻無視後方的中國，已經拿著更多的武器對準台灣。王定宇也在貼文中寫下，很多人不敢檢討加害者，只敢攻擊受害者，也強調當政府提升防衛力量時，只有"盜匪和內賊"會急得跳腳！

確實，面對中國明確的統戰威脅，國民黨內卻還是有許多大咖級人物跳出來，把槍口對內，包括前主席洪秀柱、前總統馬英九都把矛頭指向總統賴清德。尤其馬英九甚至還說，賴總統形同宣布台灣進入準戰爭狀態，這也讓民進黨立委鍾佳濱忍不住回嗆，家裡買新滅火器就等於進入準火災狀態嗎，難道是馬英九要放火嗎。





事實上，我們看到賴政府這段時間，拿出明確態度對抗中國威嚇，施政表現也反映在最新民調上，根據震傳媒今天公布的最新民調，總統賴清德的施政滿意度達到44.1%，與上次調查相比上升3.4%。至於不滿意度則是43.3%，與上次相比下降4.8%，這也代表賴總統的滿意度終於在經過五個月之後達成黃金交叉，滿意度正式超過不滿意度。





另外政黨方面，民進黨支持度也已經連續兩個月上漲，目前來到37.1%，不只創下震傳媒調查一年來的最高紀錄，也贏過國民黨的22.3%，跟民眾黨的13.4%，接下來就看這樣的支持度是否能夠繼續延續下去，也還要看能否反映在明年2026的地方選舉上。那大家怎麼看鄭麗文最近這一番玩火的說法呢，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

