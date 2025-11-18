主播／劉品薇 台北報導

今天在台灣跟日本社群不斷被轉發的一個片段，就是高市內閣當中，過去就受到高度關注的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，今天在記者會上被記者問到，有關中國這一波旅遊制裁，有經濟學家認為恐怕造成2.2兆日圓的損失，問她怎麼看。對此小野田紀美第一時間先表示，有關觀光應該是國土交通省管轄，她不便對於非主管事項多做發言，但接著話鋒一轉又說，但無論如何過度依賴某一個，一旦稍微不高興就立即採取經濟脅迫的國家，這不僅是供應鏈風險，對於觀光旅遊等等各方面都同樣具有風險，所以大家平常就該思考如何去降低這一類的風險，讓經濟能夠持續穩定地運作下去。

廣告 廣告

最後更再度強調，面對這一類型的國家，如果在經濟上形成依賴是非常危險的。這段話現在不只在台日社群上被大量轉發，財經網美胡采蘋也在社群上分享，調侃中國說你們為什麼這樣，習大大在等你們道歉，現代女性怎麼一個比一個派。貼文發出後吸引將近兩萬人按讚，不少人讚賞日本新內閣真的讓人耳目一新。事實上，日本經濟安保相小野田紀美過去就被認為是高市內閣中一大亮點，主要原因包括，她目前42歲是高市內閣當中最年輕閣員，同時她也是少數沒有獲得日本公明黨合作推薦就成功當選議員的人，因此也被認為在日本政壇中，象徵著不需要依附舊有勢力的新世代代表之一。





相當特別的還有，由於她美日混血背景，加上外型清新、敢言直率，而且在黨內人緣又非常好，因此被部分台灣網友封為是日本版的蕭美琴，過去甚至還有媒體認為，她跟日本首相高市早苗兩人關係像是日本版的蔡英文與蕭美琴。另一方面，說到日本民眾最近這一波反中浪潮還延燒到了韓團aespa，由於aespa前段時間才受邀登上日本紅白大賽舞台，但最近中國籍成員寧寧被翻出，2022年曾在社群分享一盞原子彈蘑菇雲造型檯燈，由於這做檯燈造型是源自於二戰時，日本廣島、長崎原子彈爆炸的畫面，但在寧寧的這篇分享文中，她的語氣卻是相當稀鬆平常，也讓日本網友認為相當缺乏歷史敏感度，最近更有多達3.1萬名日本網友連署，要求aespa必須退出紅白大賽表演。





那大家怎麼看日本最近這一波抗中浪潮呢，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法

原文出處：午夜特搜：高市內閣超派！ 「日版蕭美琴」酸爆中國

更多民視新聞報導

77歲游錫堃突曬照！頭頂全淨空「反差狀態」曝光

何志偉舉整治河川經驗 點出桃園發展的「2大可惜」與解方

藍委轟「國防手冊」浪費錢！他挖「花蓮4000萬便當」反擊

